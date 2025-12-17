„Bod jsem předložil sám, právě proto, aby se potvrdila funkce setrvání starostou i po mém zvolení do Poslanecké sněmovny. Vycítil jsem, že někteří kolegové mají pochybnosti, zda budu všechno stíhat,“ řekl Krňanský.
Ten zastupitelům na jednání popisoval, jak je aktivní, neúnavný, jak jezdí s hasiči, uklízí sníh nebo pomáhá starším lidem. „Byl jsem to já ve chvíli, kdy byl covid a nikomu se do toho nechtělo, kdo sehnal první testovací sady možná na okrese a šel jsem do pečováku testovat naše důchodce po večerech. Byl jsem to já, kdo tam vozil nákupy ve svém volném čase,“ řekl starosta.
Proti odvolání bylo deset zastupitelů, jeden byl pro a tři se zdrželi, včetně starosty. Krňanský se ale nevyhnul kritice. Městský úřad nedávno chyboval, nezveřejnil vyhlášku, která určila poplatek za odpady. Formálně tak poplatek ve výši 333 korun za období od ledna do dubna 2025 nevznikl. Částka je proto považována za přeplatek. Úřad oznámil, že pokud lidé nebudou vyžadovat vrácení přeplatku, bude se považovat za dar.
Práci tajemníka úřadu přitom tehdy převzal starosta. „Dělal jste dvě funkce a došlo k problému,“ uvedl zastupitel Jiří Andrýs.
Krňanský pochybení odmítl s odůvodněním, že se stalo už dříve. „Při předání dokumentů nikdo nebyl upozorněn, že nebyla zveřejněna vyhláška. My jsme to nevěděli,“ řekl Krňanský.