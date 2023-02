Konečně odpovídající zázemí, těší se vedení FK Pardubice z nového stadionu

Je to necelý měsíc, co pardubičtí zastupitelé oznámili nový název Letního stadionu. Ten se až do středečního odpoledne jmenoval Stadion Arnošta Košťála, ale nově mu přibylo ještě jedno pojmenování. V sobotu od 18 hodin Pardubice proti Slavii nastoupí v CFIG Areně.

„Jednou z našich podmínek bylo, že si potřebujeme nechat prostor na zobchodování názvu areny. Změnit název na Stadion Arnošta Košťála chtělo město už před volbami a pak to usnulo. Potom se k tomu vedení radnice vrátilo, ale my od začátku deklarovali, že stadion ponese jiný název. Neumím posoudit, zda to mělo být komunikováno lépe, ale dohoda byla jasná. Stadion bude při sportovních utkáních vystupovat jako CFIG Arena,“ potvrdil majitel FK Pardubice Vladimír Pitter.

Ten 1. února 2023 za klub oficiálně podepsal nájemní smlouvu, která znamená, že FK Pardubice má nový domov. Svůj vlastní. V CFIG Areně ve středu odpoledne proběhla první tisková konference a oficiální prohlídka pro media.

„Za nový stadion jsme velice rádi. Dva a půl roku jsme hráli první ligu v azylu. První rok byl v nadšení a v euforii, ale pak přichází i únava. Hráli jsme v podstatě všechny zápasy jako venkovní, takže máme radost, že jsme konečně doma,“ řekl sportovní ředitel klubu Vít Zavřel.

Pevná součást první ligy

Stadion pojme dohromady 4 600 fanoušků, vedle nejpočetnější východní tribuny nabízí také tu západní, která bude sloužit novinářům, partnerům, ale hlavně jsou její součástí hráčské kabiny, rozcvičovny a wellness.

„Hráči, trenéři i vedení budou mít konečně odpovídající zázemí,“ ulevilo se Zavřelovi. „Definitivně snad budeme bráni jako pevná součást první ligy. Bez toho stadionu se pořád všechno tvářilo, že jsme v ní jen na zkoušku,“ dodal.

Od 18 hodin hráči na novém pažitu absolvovali modelové utkání tak, aby si oni i klub jako takový osahali vše potřebné před zmíněnou velkolepou premiérou s pražskou Slavií. Testovalo se nastavení kamer, osvětlení a další věci.

„Organizovat hned napoprvé všechno na zápas se Slavií, to je peklo na zemi,“ přiznal tiskový mluvčí klubu Radek Klier. „Budeme ale dělat maximum, aby na sobotu bylo vše připravené,“ dodal.