Krok jedna: stabilizovat výkonnost a začít stoupat tabulkou vzhůru. Krok dvě: nalákat do hlediště větší davy fanoušků. Krok tři: dokončit stávající Stadion Arnošta Košťála a zvednout jeho kapacitu 4 620 míst na dvojnásobek.
Vedení FK Pardubice po srpnovém příchodu nového majitele, miliardáře Karla Pražáka, začalo skládat vize na příští roky. A ty se rozhodne nedrží při zemi.
„Náš plán je jasný. Chceme, aby se tým postupně dostal do vrchních pater ligové tabulky. Bylo by krásné, kdyby se nám podařilo proniknout i do evropských pohárů. S tím by logicky měl stoupat zájem fanoušků, a až budeme schopni pravidelně zaplňovat stadion, bude ideální čas na jeho dostavbu,“ uvedl pro MF DNES šéf klubu Vít Zavřel.
Ten společně s Karlem Pražákem zavítal na konci října na schůzku s primátorem města Janem Nadrchalem. A po zdvořilostním představení přišla řeč rychle i na stadion, který byl postaven před třemi roky tak, aby šel snadno zvětšit. Patří totiž městu. Klub podle nové smlouvy za jeho pronájem platí čtyři miliony ročně. Smlouva je do roku 2048.
„Oba pánové mi představili plány na příští roky. Co se týče stadionu, tak jsem to bral jako takové první oťukávání. Řekl jsem jim, že s tím nemáme jako radnice žádný problém, ale je potřeba, aby si klub případnou dostavbu zaplatil z většiny ze svého. Navíc je třeba říct, že zatím kapacita plně dostačuje,“ uvedl Jan Nadrchal z ANO.
Pardubice zatím na chvostu
Pravda je, že momentálně jsou v tabulce průměrné návštěvnosti na domácích zápasech Pardubic nejhorší v Chance lize. Na jeden zápas totiž letos chodí jen 2 357 lidí, a to má „efkáčko“ za sebou šlágry proti Spartě Praha, Plzni nebo Baníku. Fanoušci tak pravidelně plní jen polovinu dostupné kapacity.
„Je nám jasné, že nyní by bylo dokončení stadionu předčasné. Nejprve musí přijít sportovní úspěch, který zájem lidí nabudí. Ideálně bychom ho chtěli dosáhnout do tří let,“ uvedl Zavřel, podle kterého by dostavba přišla určitě na stovky milionů korun.
„Když se stadion stavěl, tak se cena rozšíření odhadovala na 200 milionů korun. Hodně záleží na tom, jak a zda by se dostavovaly zatím volné rohy arény. Nám by se líbilo, kdyby v nich vznikly kanceláře a další zázemí pro klub, které teď na stadionu chybějí,“ dodal předseda představenstva Vít Zavřel.
Naopak vedení FK Pardubice už má předběžnou dohodu s radnicí na investování do tréninkového areálu v Ohrazenicích. Ten primárně slouží pro mládežnická družstva a některé jeho části už mají odžito. Ve špatném stavu je menší hřiště s umělou trávou. Například na místě puntíku pro pokutový kop zeje v povrchu už docela slušná díra. „Areál patří městu a pronajímáme ho fotbalové akademii. S výměnou umělého povrchu počítáme. V plánu jsou i další investice do areálu, v tom budeme s klubem spolupracovat,“ dodal Nadrchal.
Zjevné je, že právě obnova a třeba i výstavba nových ploch pro mládežnická mužstva musí být jednou z priorit týmu kolem nového majitele. Také areál na Vinici má totiž své nejlepší roky dávnou za sebou, a děti tak netrénují v ideálních podmínkách.
„Když byli u nás na stáži lidé z UEFA, tak jen žasli, jak dokážeme všechny mládežnické týmy na jednotlivá hřiště poskládat. Není to organizačně vůbec snadné. Určitě by se nám hodil ještě jeden areál někde na kraji města. O fotbal v Pardubicích roste zájem a my potřebujeme trend zachytit,“ dodal Zavřel.