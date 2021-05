Osvoboďte ji, prosil soud Srb, kterého pobodala partnerka. Dostala podmínku

K hádce srbských partnerů došlo v předvečer loňského Štědrého dne. Oba popíjeli a po vzájemném vyhrožování nakonec třiapadesátiletá žena svého stejně starého krajana bodla do zad kuchyňským nožem.

Muži tím způsobila zlomeninu hrudního obratle a masivní krvácení. Došlo ke kolapsu levé plíce a ohrožen na životě musel strávit tři dny v nemocnici. Jeho partnerku vzali do vazby.

„Nikdy by mi nic takového neudělala vědomě, prostě byla pod vlivem alkoholu. Do vězení jsem jí telefonoval, posílal peníze a další balíčky. Poprosil bych, abyste to vzali v úvahu a mou partnerku osvobodili,“ prosil poškozený soudce s tím, že pokud se žena nerozhodne vrátit do Srbska, nebo nebude vyhoštěna, budou dál žít společně.



Srbce původě za zvlášť závažný zločin těžkého ublížení na zdraví hrozilo až deset let vězení. Dostala však čtyřletou podmínku, pokud ji poruší, odsedí si tři roky.

„Akceptovala obžalobu v plném rozsahu. Přísnější potrestání soud považoval za nedůvodné i kvůli prohlášení samotného poškozeného a obžalované,“ uvedl předseda senátu Roman Drahný.

Žena před soudem brečela, že svého činu lituje. Při odchodu ze soudní síně pak poškozeného objala.

„Její čin byl pochopitelně závažný. Jde o nepřiměřené řešení problémů ve vztahu, na druhou stranu obžalovaná hned po svém jednání začala činit kroky k nápravě,“ dodal Drahný.



Obě procesní strany se vzdaly práva na odvolání, obžalovaná si tak s sebou rovnou odnesla soudní příkaz k propuštění na svobodu.