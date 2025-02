Vlaky do Heřmanova Městce naberou rychlost, lidem se přiblíží zastávka

Letos v září to bude pět let, co Pardubický kraj odpískal provoz osobních vlaků na železniční trati mezi Heřmanovým Městcem a Prachovicemi. Od té doby se cestující na konečnou svezou jen díky Pardubickému spolku historie železniční dopravy, který do nitra Železných hor jednou ročně zajíždí historickým motorovým vozem zvaným Hurvínek.

Neznamená to však, že by zhruba osmikilometrový úsek železniční trati 015 byl na vedlejší koleji. Nákladní doprava tady totiž jen tak neuvadne. Na velké seřaďovací nádraží do cementárny v Prachovicích jezdí nákladní vlaky pro cement a ještě důležitější roli plní trať pro samotný stát.

V lesích u Kostelce u Heřmanova Městce má Správa státních hmotných rezerv strategické zásoby ropných produktů, které jsou přepravovány po železnici. I proto se Správa železnic (SŽ) rozhodla pro velkou investici za necelou miliardu korun.

„Jedná se o kompletní rekonstrukci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení mezi Přeloučí a Prachovicemi, součástí je částečná rekonstrukce železničního svršku a spodku a úprava kolejiště. Počítáme i se zavedením ETCS, které je primárně důležité z důvodu zvýšení bezpečnosti,“ uvedla mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Zvýší se komfort cestujících

Cestující se na této lokálce dočkají i vyššího komfortu. Díky zevrubné rekonstrukci kolejiště mezi Přeloučí a Cholticemi, kde zmizí tisícovka dřevěných bukových pražců, se zvýší rychlost vlaků z 50 na 70 km/h. Na vlak to budou mít o něco blíže i obyvatelé Choltic, kde se spolu se změnou konfigurace stanice stávající zastávka za obcí přiblíží k železničnímu přejezdu.

Železniční investice v kraji Modernizace železničního uzlu Česká Třebová (17,1 miliardy) Rekonstrukce odbavovací haly Pardubice (833 milionů) Modernizace trati 015 Přelouč – Prachovice (820 milionů) Rekonstrukce nádražní budovy Hlinsko v Čechách (55 milionů) Rekonstrukce nádražní budovy Chrast u Chrudimi (27 milionů) Prostá elektrizace trati 270 Rudoltice v Čechách – Lanškroun (investiční náklady se upřesňují)

Nový bude kamerový a informační systém s bezbariérovým nástupištěm. Kamery budou dohlížet na bezpečnost také na přejezdu ve Valech u Přelouče.

Bude se ale i bourat. K zemi půjde dlouho nevyužívaná a vybydlená výpravní budova v Kostelci u Heřmanova Městce, kterou nahradí technologický objekt. „O záchranu budovy jsme neusilovali. Zastávka je daleko za obcí. Kdyby znovu začaly jezdit vlaky, pořád nám tady zůstane zastávka Na Písníku, která je obci blíž,“ řekla starostka Kostelce Eva Jiráková.

Práce na rekonstrukci mají začít ještě letos. „Rekonstrukci plánujeme zahájit v květnu letošního roku, hotovo by mělo být na konci roku 2026. Celkové náklady přesáhnou 820 milionů korun,“ dodala Friebová.

Kromě rekonstrukce odbavovací haly pardubického nádraží a rekordní investice do modernizace českotřebovského plánují železničáři investice i do dalších tratí a nádraží v kraji.

Prokouknout by měly výpravní budovy v Hlinsku a Chrasti, kde se mají letos naplno rozjet práce za více než 80 milionů korun. Kraj se dočká i další tratě pod dráty. Jako jedna z prvních tratí v Česku projde prostou elektrizací trať mezi Rudolticemi v Čechách a Lanškrounem.

„Železniční svršek zůstane v původní stopě, ale práce budou probíhat i na mostech či propustcích. V průběhu tohoto čtvrtletí očekáváme schválení záměru projektu, realizace je plánována na rok 2026,“ sdělila mluvčí SŽ.

Na příští rok se chystá i instalace ETCS také na trať mezi Chocní a Litomyšlí. S prostou elektrizací do Vysokého Mýta se počítá až po roce 2032.