Pardubice plánují velké investice do sportu, kritici nabádají k opatrnosti

Zdá se, že vedení města Pardubice čeká zásadní střet. Zatímco primátor Martin Charvát z hnutí ANO věří v lepší zítřky a chce masivně investovat, jeho hlavní spojenci z ODS nabádají spíše ke zdrženlivosti.

Názory obou stran se budou nejvíce konfrontovat v otázce sportovišť. Město má v plánu za ně výhledově utratit vysoké stovky milionů korun.

„Vláda má ambice investovat do sportovních areálů, chceme být připraveni na tyto typy projektů,“ uvedl primátor Martin Charvát s tím, že dotace by měly pomoci při opravě Letního stadionu, dukelského atletického areálu či multifunkční enteria areny. „V tomto ohledu hodně spoléhám na Národní sportovní agenturu,“ zmínil nový vládní úřad primátor.

Nicméně i přes možnost dotací je zřejmé, že všechny plánované projekty notně pustí žilou i městské pokladně. A to se nelíbí především zástupcům ODS.

„Občas v kuloárech zní legendární věta ‚zdroje jsou‘, neboť řada zastupitelů se zatím nedokázala zorientovat v tom, že příjmy města budou podstatně nižší a že případné další zadlužení města by přineslo hodně negativ do dalších let,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl s odkazem na koronakrizi.

Současný výčet zamýšlených investic vypadá impozantně. Nejblíže je oprava Letního stadionu, který potřebují fotbalisté pro své zápasy v nejvyšší soutěži. Primátor věří, že práce začnou už na podzim. Zastupitelé přitom schválili, že cena díla by neměla překročit 430 milionů korun.

„Počítám s tím, že v září nebo v říjnu bude o projektu ještě jednou hlasovat zastupitelstvo, které by tak prakticky rekonstrukci odstartovalo,“ uvedl Charvát s tím, že výběrová soutěž na stavební firmu právě běží a bude se vyhodnocovat na konci srpna.

Velký balík peněz má mířit i na Duklu. Tamní atletický areál potřebuje opravit a politici již schválili obří projekt rozdělený na několik etap. V té první se počítá s přestavbou stávající basketbalové haly, vznikne zázemí například pro úpolové sporty a atletický tunel. Hrubý odhad této etapy se pohybuje od 260 do 300 milionů korun.

Rudá Hvězda za miliardu

Celkem by „Rudá hvězda“ měla inkasovat zhruba miliardu korun. „Doprojektovává se multifunkční a atletická hala, oba projekty jedou paralelně a cena by mohla být kolem 250 milionů korun za každý objekt,“ řekl primátor novinářům.

V plánu je i zvelebení multifunkční enteria areny, kterou si při převzetí Dynama Pardubice dokázal vyjednat miliardář Petr Dědek. A ani v případě především hokejového stánku nepůjde rozhodně o drobné. Začne se menšími stavbami, a to v nejbližší době.

„Reklamní prstenec na balkonech bude stát pět milionů a obnova bufetů vyjde na zhruba 10 milionů,“ řekl Ondřej Šebek, šéf rozvojového fondu, který se o enteria arenu stará.

V dalších letech pak město postaví tělocvičnu a třetí ledovou plochu. Navíc by mělo opravit šatny a další zázemí haly, která se generálně přestavovala před dvaceti roky. Vše dohromady se rozhodně nevejde do 150 milionů korun, spíše to bude mnohem více.

„Není moje věc, že šatny nesplňují hygienické normy. Pokud do nich investovat nechcete, dobře. Já odejdu a tím to končí. To já ale nechci. Mám zájem Dynamu pomoci, a to i v těžké době covidu,“ řekl Dědek zastupitelům, kteří pak odhlasovali vše, co podnikatel z Vrchlabí potřeboval.

Dojde ale třeba i na rekreační sportovce. Příští rok na podzim by měla začít oprava koupaliště Cihelna. To se také naposledy pořádně opravovalo na začátku milénia a bazény s atrakcemi a zázemím se vylepšily za 110 milionů. Nyní je ve hře zhruba poloviční částka.

„Pohybujeme se někde kolem částky 55 milionů. Plus k tomu přibudou nějaké menší investice, protože už se vyplatí při větší rekonstrukci bazénů opravit i další věci. Takže dnes se tady bavíme o částce přes 60 milionů,“ uvedl Charvát.

Peníze pro závodiště i plochodrážní stadion

Dále budou potřebovat peníze na dostihovém závodišti, kde mají v šuplíku hned několik projektů včetně nového kolbiště. Právě ve výstavním stavu není ani svítkovský plochodrážní stadion, město finančně pomáhá i TK Pernštýn, který si musí kvůli opravě Letního stadionu přestěhovat své kurty na Cihelnu. Je tedy otázka, jestli na všechno město bude mít.

„Primátor Martin Charvát, který si pod sebou nechal řízení odboru majetku a investic, přislíbil, že v září předloží seznam rozpracovaných a připravovaných investic s vazbou na dotace, tedy inventuru akcí,“ uvedl Klimpl po posledním zasedání pardubického zastupitelstva.

„Ale aby se mohli zastupitelé vyjádřit k tomu, co by mělo být pro město za současné a budoucí ekonomické situace prioritami, to nechce. Z celé rozpravy bohužel vyznělo, že ne všichni si uvědomují, že léta blahobytu na delší čas končí a že ne na všechno bude,“ dodal.