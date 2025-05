Topol se bouří proti novým cestám z Větrníku, radnice však na svém plánu trvá

I když je to z velkého chrudimského sídliště Větrník k přírodní rezervaci Habrov jen kousek, nevede k ní žádná přímá cesta, všude jsou jen pole. Lidé ze sídliště se mohou projít dva kilometry po asfaltce do vesnice Topol a pak zase stejnou cestou zpátky. To by se mělo ještě letos změnit.

Radní Chrudimi se rozhodli, že do krajiny poznamenané kolektivizací vrátí polní cesty, které lidem ze sídliště les přiblíží. Součástí akce je nejenom vybudování přibližně tří kilometrů cest, založení mezí, ale i terénní úpravy a výsadba stromů i keřů. Vznikne i výběh pro psy.

Z pohledu lidí na Větrníku je to skvělé. Topol, kde žije přes dvě stě lidí, to vidí jinak. Osadní výbor s plánem nesouhlasí.

Zničíte poslední kousek čisté přírody, zlobí se místní

Dnešní asfaltová cesta z Větrníku přivedla do místní části Topol pěší, cyklisty, pejskaře. Kolem cesty zůstává hodně odpadků a psích exkrementů, stěžuje si osadní výbor. „A teď nová cesta od asfaltky k místu zvanému ‚U hrušky‘? Dělá si někdo legraci, že přivedeme další lidi do další části lesa, který je asi posledním kouskem čisté přírody v našem okolí?“ napsal osadní výbor v dopise, který zaslal vedení Chrudimi.

Radní Chrudimi jejich výhrady odmítají a předpokládají, že letos na podzim už budou nové polní cesty hotové. „Trochu mi to připomíná scénu z Cimrmana. Vadí jim, že tam budou chodit lidi,“ reagoval starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Osadní výbor varuje, že cesty by neměly lidi dovést přes pole až do lesa, který navazuje na přírodní rezervaci Habrov. Bojí se, že v opačném případě do lesa zamíří pejskaři. „Ti nebudou po psech uklízet, řeknou, že jsou v přírodě. Už teď je to tady hrozné, teď nám zničí i tenhle malý kousek lesa. Budou pouštět psy na volno. Je tam hnízdiště divoké populace koroptví,“ řekl předseda osadního výboru Topol Libor Pilař.

Je to součást města, brání se Chrudim

Myslivecký spolek Kočí–Topol je proti novým cestám také. Tvrdí, že zvěř zde už nyní trpí urbanizací krajiny a zejména obchvatem Chrudimi a také větším pohybem lidí. „Právě z důvodu navýšení četnosti pohybu v této oblasti je zvěř v této lokalitě nucena opouštět svoje přirozené původní životní prostředí, je nucena nepřirozeně překonávat překážky v podobě části obchvatu města Chrudim a ostatních komunikací,“ napsal předseda mysliveckého spolku David Souček.

Zastupitel Chrudimi Jan Doucek (SNK-ED), který s návrhem na vybudování polních cest přišel, obavy místních chápe. „Vedle Topole je velké sídliště a z oblasti se stává příměstská zóna, tak to je. O to víc bude kladen důraz na to, aby se tam udržoval pořádek,“ uvedl Doucek.

Vedení Chrudimi připouští, že jisté nepohodlí a ztrátu klidu to pro lidi z Topole znamenat může. Radní Chrudimi Aleš Nunvář (Piráti) jim loni v prosinci na jednání zastupitelstva zároveň ale poslal ostrý vzkaz: „Topol není samostatná obec. Je to součást města Chrudim a pardon, to má i nějaké nevýhody. Budou vám tam Chrudimáci z Větrníku courat, to je pravda, pozitiva to podle mne vyváží.“

Osadní výbor se chce obrátit na Českou inspekci životního prostředí, aby chystanou investici zastavila. Chystá také veřejnou schůzku s vedením města i projektanty. Postup vedení Chrudimi Libor Pilař kritizuje. „Nechápu, proč se nás jako osadní výbor vůbec neptali na názor. Ptají se nás na drobnosti, a v tak důležité věci nás obejdou,“ řekl Pilař.