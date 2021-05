Na pardubické třídě Míru „přistál“ Spitfire, láká na Aviatickou pouť

Pozornost kolemjdoucích poutalo před devátou hodinou dopoledne nákladní auto, jemuž z návěsu koukal ocas letadla.

Za hodinu z něj vznikla maketa Spitfiru, která připomíná činnost letců RAF, jejichž práci si Czech Spitfire Club dal za úkol soustavně připomínat.

„Situace kolem našich letců RAF je taková nahoru dolů. Před válkou to byla elita armády. Poté, co nás obsadili Němci, se z nich stali psanci. V Británii pak zase špičkovými letci. Když se vrátili v roce 1949 domů, čekal je kriminál a uranové doly. Kolem roku 1968 se to trochu zlepšilo, ale kolem normalizace to šlo zase dolů.

Po roce 1989 byli rehabilitováni a omluvil se jim prezident. Nyní jsme zase na té sestupné fázi, už jich je malá hrstka, takže na besedy už nemá kdo chodit a mluvit . Proto se pokoušíme udržet téma letců RAF ve společnosti. Aby se nezapomnělo, co všechno pro tuto zemi udělali,“ řekl předseda Czech Spitfire Clubu Zdeněk Sadecký.



Trup letadla vyjel z návěsu po kolečkách prakticky hned, zádrhel přišel, když se začala přidělávat křídla.

„Je to taková malá posilovna. Smontovat třicet částí a pak zase rozebrat. Nejtěžší jsou samozřejmě ta křídla. Zrovna dneska se nám to jedno seklo. Když to napoprvé k trupu nepřisedne na milimetry, musíme to celé opakovat,“ řekl Sadecký.

Ačkoli se zdá, že maketě na první pohled nic nechybí, stále je co vylepšovat, a to hlavně na vybavení kokpitu.

„Bude časem vybavená originálními přístroji, budíky a kniplem. Jak rychle to půjde nezáleží ani tak na nás, ale na penězích, ale také na tom, že některé věci na trhu zkrátka nejsou. Může se stát, že některý budík budeme shánět deset let, než ho tam budeme moct dát,“ řekl Sadecký.



„Návštěvníkům časem umožníme sednout i do kabiny, což v současné epidemické situaci není možné,“ řekl Sadecký.

Dnes budou v každou celou hodinu u Spitfiru probíhat komentované prohlídky, lidé se u něj mohou vyfotit, a to až do 18 hodin.

Spitfire mohli lidé obdivovat například na Špilberku, v Českém Krumlově nebo Hradčanském náměstí v Praze.

„Rozhodně si považujeme i toho, že může stát nyní vedle sochy zakladatele československého letectví Jana Kašpara,“ řekl Sadecký.



Skutečných Spitfirů je málo. Jejich cena se pohybuje kolem 100 milionů korun, maketa má hodnotu více než dva miliony korun. „Je však přesná a vyrobená podle tovární dokumentace. Má také přesné barvy a rozměry a imatrikulaci 312. perutě v markingu Otto Smika, našeho nejúspěšnějšího stíhače na Spitfirech,“ řekl Sadecký.