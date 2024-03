Do spalovny v Rybitví dorazili senátoři, hledá se cesta ke stopce

Všichni ti z padesáti tisíců lidí z Pardubic, kteří před 15 lety podepsali petici proti spuštění spalovny nebezpečných odpadů, se při té vzpomínce musí oklepat.

Na konci května 2017 se totiž zdálo, že dnes už téměř dvacet let dlouhá přetahovaná mezi radnicí a firmou AVE CZ skončila. Zastupitelé odhlasovali, že si roky zavřenou spalovnu nebezpečného odpadu v Rybitví od firmy koupí město za 35 milionů. Jenže následoval zkrat několika politiků, a tak se stalo, že hned o pár minut později neprošel návrh na uvolnění peněz na transakci. Tři hlasy najednou chyběly. A nevyšlo to ani o měsíc později.

„Myslím si, že řada kolegů si začala uvědomovat, o čem vlastně hlasují, a začínají mít obavy z možných trestněprávních postihů. Problém totiž je, že skutečná hodnota spalovny je jen šest milionů a zbývajících 29 milionů máme platit za podnikatelský záměr firmy AVE CZ. Mám pocit, že na něco takového nelze veřejné peníze používat,“ uvedl tehdy zastupitel za ODS Petr Klimpl, na jehož popud se hlasovalo o klíčovém uvolnění částky.

Jeho názor může být do jisté míry pravdivý, jenže od stejné chvíle převzala firma AVE CZ, která chce spalovnu u Rybitví opravit, iniciativu. Daří se jí celý proces posouvat dále a i podle odpůrců pálení chemikálií na návětrné straně krajského města časem zřejmě uspěje.

„Ale každý rok, který ubojujeme, je dobrý. Technologie jdou velmi dopředu a to zařízení bude případně jednou určitě šetrnější ke svému okolí, než kdyby začalo fungovat před deseti lety,“ řekl bývalý zastupitel a odpůrce spalovny Jan Linhart.

Nicméně radní města se stále snaží proces zvrátit. Nyní věří v to, že by mohlo pomoci veřejné slyšení v Senátu. „Obce projekt nechtějí, bojují proti němu od roku 2006,“ řekla ČTK senátorka Miluše Horská, která se společně s dalšími senátory vydala v týdnu na obhlídku areálu spalovny.

„Nesouhlasím s pokusem o její opětovné zprovoznění ze strany společnosti AVE CZ, kterou policie navíc stíhá za daňové nepravosti v souvislosti s nakládáním s odpady,“ doplnila Horská, která měla zřejmě na mysli kauzu z města Čáslav. To po firmě českého miliardáře Dušana Křetínského požaduje desítky milionů korun za to, že v katastru města „buduje“ obří skládku komunálního odpadu.

Veřejné slyšení by prý mohl vyvolat Senát za účasti odborníků, zástupců obcí, ministerstva životního prostředí nebo investorské firmy. Senát již projednával petici s desítkou tisíc podpisů, kterou iniciovaly Pardubice jako protest proti obnovení spalovny.

„Tentokrát nebylo lehké tolik podpisů sesbírat. Jak všichni víme, původní petice měla 50 tisíc podpisů, a ta současná 10 tisíc. Ze sběru podpisů víme, že jsou lidé demotivovaní, protože nevěří, že jim někdo pomůže,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.

Politici z Pardubic i okolních obcí uvítali, že senátoři vyrazili přímo na místo spalovny, která naposledy svému účelu sloužila v roce 2004. „Senátoři se mohli seznámit s názory obou stran, zástupci obcí i firmy. Když to srovnám s ministerskými úředníky, tak je to velký rozdíl, nikdy v jejich zájmu nebylo se na místo přímo podívat,“ řekla starostka Eva Šmeralová (Pro Rybitví). „Senátoři například viděli, že ke spalovně vede jediná úzká cesta, která by kapacitně modernizované spalovně nestačila,“ dodala.

Obce teď shromáždí všechny posudky a pošlou je do Senátu. Samosprávy také usilují o změnu zákona, chtějí se proto sejít s poslanci Pardubického kraje a požádat je o pomoc. Pro změnu legislativy připraví doklady.

„Stávající legislativa je nedostatečná. V Senátu bude jednání dvou výborů, budou posuzovat co dál, a to zřejmě bude veřejné slyšení, které upozorní ministerstvo životního prostředí, které chystá zákon. A my bychom rádi, aby legislativu upravilo,“ dodala Horská.

Radní Pardubic nyní navíc směřují své naděje ke schůzce se zástupci AVE CZ, která proběhne v březnu.