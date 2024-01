Boj o spalovnu odpadů v Rybitví pokračuje, obce v okolí jsou striktně proti

Zdá se, že aktivisté pomalu rozhýbávají radní v případě možného povolení stavby spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví.

V listopadu se na šéfy pardubické radnice obrátili odpůrci projektu společnosti AVE CZ s tím, že není možné, aby se samospráva smířila s klíčovým kladným stanoviskem k vlivu stavby na životní prostředí.

„Mně i kolegovi Antonínu Novákovi vadilo, že za dobu více než pěti měsíců se město proti stanovisku nepostavilo. Napsali jsme články do novin o tomto případu, chtěli jsme s vedením města jednat, ale to nemělo zájem a neumožnilo nám ani účast na jednání s ministrem životního prostředí v Pardubicích,“ uvedl v listopadu Miroslav Rubeš, který sám býval zastupitelem města a který proti spalovně bojuje víc než deset roků.

A zdá se, že názor bývalého inspektora životního prostředí nakonec může na magistrátu slavit úspěch. Pardubičtí radní se totiž v druhé polovině ledna sejdou se zástupci okolních obcí a projednají s nimi žádost o přezkumné řízení kvůli plánované obnově spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.

„Pardubice i další obce chtějí znovuobnovení provozu zabránit. Jak se samosprávy nakonec rozhodnou, není ještě jasné,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

Projekt získal loni v květnu po letech snažení kladné stanovisko k EIA. Firma AVE usiluje o modernizaci zařízení od roku 2006. „Máme k dispozici právní názor na věc, který jsme nechali vypracovat u společnosti Frank Bold, a také podklady od dalších odborníků, kteří navrhují podání podnětu k přezkumu souhlasného závazného stanoviska ministerstva životního prostředí. Rozhodnutí tedy ještě nepadlo,“ řekla Klčová.

V Srnojedech nechtějí o spalovně chemikálií ani slyšet

Mezi odpůrci spalovny jsou například Srnojedy. Starosta obce Pavel Králíček (Sdružení Alternativa) vyčká s veřejným stanoviskem, až se dozví podrobnosti o právním názoru. „Vždycky hledáme s obcemi společnou cestu. Musíme posoudit, co bude pro nás vhodnější, abychom spalovnu zablokovali. Uděláme všechno pro to, abychom proti spalovně bojovali dál,“ řekl starosta Králíček.

Nicméně Miroslav Rubeš i jeho kolega právník Antonín Novák trvají na tom, že by město mělo podat návrh na přezkumné řízení směřované k ministrovi životního prostředí. Nebo by podle nich mohlo město zvolit soudní cestu a napadnout stanovisko ministerstva. „Rozhodně nemohou politici sedět a čekat, co bude, to firmě AVE CZ vyhovuje. Doufám, že radní budou brzy konat,“ uvedl Miroslav Rubeš.

První reakce zástupců města byla spíše odmítavá. Později si zadali právní rozbor u odborníků. „Ano, soudní řešení je možné, nicméně nejsme dohodnuti, zda skutečně touto cestou chceme jít,“ řekla náměstkyně Klčová z hnutí ANO.

Město Pardubice také loni sepsalo petici a sbíralo podpisy proti spalovně. Loni v dubnu ji předalo Senátu, nicméně senátní výbor ji vrátil, protože 2 700 podpisů nebylo platných. Chyběly tam například plné adresy petentů. Magistrát proto petici obnovil a hlasy doplnil, aby jich bylo 10 tisíc a Senát se jí zabýval. „V polovině loňského prosince senátní výbor petici znovu přijal, projednávat ji bude ke konci ledna,“ doplnila náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

Spalovna v minulosti patřila chemičce Synthesia, která ji musela před 20 roky odstavit, protože nesplňovala zákonné limity. Odstavené zařízení koupila v roce 2006 firma AVE CZ. Od té doby usiluje o modernizaci zařízení, chce tam zpracovávat až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně.

Investor musí splnit 45 podmínek, které určili úředníci

Loni na jaře se společnosti po letech podařilo získat kladné stanovisko EIA. Ministerstvo životního prostředí si ale dalo 45 podmínek, které musí investor splnit.

V regionu se ještě připravuje spalovna komunálního odpadu, která by měla vyrůst u opatovické tepelné elektrárny. V tomto případě však kraj nebo město záměr spíše podporují, protože brzy už nebude možné odvážet prakticky všechen odpad z domácností jen na skládky. Plán se však hrubě nelíbí třeba lidem z blízké obce Čeperka.