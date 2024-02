Vystřelila na manžela, který do dveří mlátil sekyrou. Hráblo mi, řekla u soudu

Vše se odehrálo loni v červenci, kdy k bezdětným manželům přijela na návštěvu neteř s partnerem. Čtveřice popíjela a obžalovaná proložila láhev sektu rumem s colou a cigaretou marihuany.

Po nějaké době se jí však udělalo zle a odešla do ložnice. Tam se zamkla, vytáhla z trezoru manželovu legálně drženou samonabíjecí pušku a ve chvíli, kdy se zoufalý muž snažil dostat do ložnice a sekerou rozbíjel skleněnou výplň dveří, vystřelila. Ze vzdálenosti 1,5 metru muže netrefila.

„Střela prošla podle spisu skleněnou výplní dveří ložnice a kolem horní poloviny těla poškozeného. Jen díky okolnostem nezávislým na vůli obžalované nedošlo k zásahu poškozeného, když střela uvízla ve zdi obývacího pokoje,“ četla obžalobu státní zástupkyně Lenka Faltusová.

„Měla jsem strach, nevím z čeho“

Žena u soudu uvedla, že si na to, jak se zamkla v ložnici a vyndala zbraň ze zamčeného trezoru, nepamatuje. Nevzpomíná si ani na to, že po muži vystřelila.

„Je to hrozné, nechápu to. Vím jen, že jsem měla strach, nevím z čeho. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se to může stát. Muselo mi hrábnout, byla jsem opilá, nebo obojí,“ vypovídala pohnutým hlasem obžalovaná Iveta N.

Jejímu obhájci vadí, že je skutek po celou dobu vyšetřování kvalifikován jako pokus o vraždu. „Povýstřelové zplodiny byly nalezeny na kraťasech a triku mé klientky. Nepochybně musela střílet od svého boku a ne na hrudník, tam by povýstřelové zplodiny musely být,“ řekl advokát obžalované Roman Koutský. Stěžejní pro něj bude výslech soudního znalce z oboru balistiky. „Mohlo by se jednat o náhodný výstřel,“ řekl Koutský.

Obžalovaná žádný vztah ke zbraním nemá. Nabíjení výše zmiňované zbraně, které u soudu říkala samopal, si zkoušela jednou. Ale tehdy, když si ji manžel koupil a ženě ji ukazoval, bylo pro ni nabíjení podle jejích slov příliš těžké.

Přesto nakonec zvládla zbraň ovládnout a vystřelit. Sama prý má na incident výpadek paměti a pamatuje si jen útržky. Nepamatuje si například ani to, že kolem jedné hodiny ranní volala švagrové a další neteři.

Významnou roli v případu sehrál alkohol, ženin zdravotní stav a léky, které užívá na své vážné revmatologické onemocnění.

Incident nás stmelil, vypověděl manžel

„Vyčítám si, že mě napadlo, že bychom si mohli zakouřit. Stejně tak si vyčítám, že jsem dveře rozbíjel velkou sekerou, asi jsem ženu vyděsil, přitom jsem si mohl dojít do dílny pro jiné adekvátní nářadí,“ vypověděl u soudu manžel obžalované.

„Nebál jste se manželky, když jste ji viděl se zbraní?“ ptal se manžela předseda trestního senátu Jan Šlosar.

„Manželce jsem důvěřoval, že nemá důvod, aby po mně střílela, nebál jsem se,“ řekl muž, který se účastní hlavního líčení a odškodnění nežádá.

„Zní to divně, ale ta příhoda nás nějak stmelila. Je to blbý říkat, ale tak 11 dní jsme spolu chodili takřka i na záchod. Ona se bála o mně a já o ni,“ řekl manžel.

Za pokus o vraždu třiapadesátileté ženě hrozí deset až osmnáct let vězení.