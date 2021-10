Výjimečný trest za dvě vraždy neplatí, kauzu řeší od nuly jiný soud

Městský soud v Praze v lednu udělil Fialovi výjimečný třiadvacetiletý trest, ovšem odvolací Vrchní soud v Praze na základě argumentů advokáta rozsudek zrušil a kauzu přidělil do Pardubic. Vražda se totiž podle obžaloby stala ve vesnici Velká Paseka na Havlíčkobrodsku.

A tak se nyní rozběhlo nové hlavní líčení u soudu, jemuž místně i věcně přísluší. Bez ohledu na to, že trest dostal také Nehyba, pět let za pokus o podvod. Soud mu navíc uložil povinnost zaplatit pět milionů korun.



Námitku místní nepříslušnosti, tedy že kauzu soudí nesprávný soud, vznesl až v závěrečné řeči před vrchním soudem, takže po skončení dokazování, obhájce spoluobviněného Nehyby.



„Jádrem rozhodnutí Vrchního soudu v Praze bylo posouzení místní příslušnosti soudu prvého stupně. Pro určení příslušnosti soudu bylo aplikováno pravidlo, podle kterého společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení o nejtěžším trestném činu. Tím je s ohledem na stanovenou trestní sazbu trestný čin vraždy. Vzhledem k tomu, že místo spáchání trestného činu je v okrese Havlíčkův Brod, je místně (i věcně) příslušným k projednání věci Krajský soud v Hradci Králové,“ vysvětlila mluvčí pražského Vrchního soudu Kateřina Kolářová.

Pětadvacetiletý Fiala a o rok starší Nehyba chtěli podle obžaloby získat historickou vilu v hodnotě přesahující 20 milionů korun, kterou vlastnila později zavražděná seniorka.

Zfalšovali kupní smlouvu, Fiala pak majitelku nemovitosti i jejího druha odvezl do pronajaté chaty, kde se koupě vily měla dotáhnout do konce.

Tam je také Fiala podle vyšetřovatelů zavraždil, zatížil jejich těla závažím a shodil je z mostu do vodní nádrže Švihov. Muž měl sečné rány na hlavě, roztříštěnou lebku a pohmožděný mozek.



Přesnou příčinu úmrtí ženy se nepodařilo určit, seniorka se zřejmě utopila. Auto mrtvé dvojice pak podle obžaloby pachatelé převezli do maďarské Ostřihomi, kde bylo odstaveno v průmyslovém areálu, odmontovány registrační značky a vnitřek vozidla byl politý benzinem a blíže neurčeným pracím či mycím prostředkem.

Následně se podle spisu obžalovaní vrátili vlakem do České republiky a poté, v úmyslu dokončit podvodný převod nemovitosti, dne 14. 6. 2019 obžalovaný Nehyba zajistil na poště v Ledči nad Sázavou ověření kopie kupní smlouvy a připravil formulář označený jako „Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí“.

Fiala jej poté podle obžaloby opatřil falešnými podpisy mrtvých seniorů a padělané dokumenty odeslali na katastrální úřad. Řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí sice bylo zahájeno, ale k zápisu vkladu do katastru nemovitostí nedošlo, protože zasáhla policie.

Podvod druhý obžalovaný odmítá

Spoluobžalovaný Nehyba vinu odmítá a stejně tak odmítl vypovídat u nového hlavního líčení v Pardubicích.



Soudkyně Anna Sobotková proto četla výpověď Nehyby z přípravného řízení. Majitelka zmiňované vily mu jako jediná odpověděla na možnost podnájmu. Když se ale přišel podívat, zjistil, že to z hygienických důvodů není možné.

„Měli jsme zájem vilu koupit, rozhovory ale nevedly k ničemu. V roce 2019 se ozval druh majitelky, že by mohl zprostředkovat prodej této nemovitosti. Měl dluhy a chtěl je našimi penězi zaplatit. Poté, co se Tom s oběma sešel, řekl, že obchodní partner (poškozený) nedodal, co měl,“ četla výpověď Sobotková.

Ani hlavní obžalovaný Fiala u soudu vypovídat nechce, předal však svoje vyjádření. I on se cítí být nevinný.

Státní zástupkyně však opět navrhuje výjimečný trest 30 let pro Fialu a pět let nepodmíněně pro Nehybu s tím, že zaplatí pět milionů korun.

Jejich obhájci také vznesli šest námitek k obžalobě. „Obžaloba a odůvodnění není aktuální a věc by měla být vrácena příslušnému státnímu zastupitelství,“ uvedl jeden z nich.



„Soud tuto obžalobu nepovažuje za zmatečnou,“ řekla soudkyně a dál pokračovala v hlavním líčení.