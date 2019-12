Kamarádku okradla o miliony, za zpronevěru dostala účetní pět let vězení

Jana Šoršová se přátelila se svou obvodní lékařkou a vedla jí také účetnictví soukromé ordinace. Stejnou práci odváděla i pro jejího manžela, majitele písníku na Královéhradecku. Jenže pak se z dobrých přítelkyň staly ženy, které si nemohou přijít na jméno.

Podle spisu obžalovaná posílala cizí peníze na své účty, které měla u několika bank, pomocí fiktivních příkazů.

Když pak lékařka přišla na to, že v účetnictví položky nesedí a na nesrovnalosti se zeptala, Šoršová nezapírala.

Podle obžaloby kradla peníze i z účtů, které patřily dceři poškozené. Ta zdědila po svém otci firmu na těžbu štěrkopísku a do roku 2011 využívala služeb účetní.

Dcera sice veškeré transakce hradila pomocí internetového bankovnictví sama, ale Šoršová jí vždy dokázala do složky podstrčit fakturu, která obsahovala její číslo účtu.

Za smyšlené závazky získala účetní od dcery své kamarádky více než osm milionů korun. „Tehdy to pro nás s mamkou bylo složité. Protože (obžalovaná) dělala pro otce, začala radit i mně, komunikovala s úřady. Faktury jsem nekontrolovala, díky poznámce v hromadném příkazu, kterou připojila, jsem věděla, co to je,“ vypověděla u soudu mladší z poškozených žen.

Kromě pětiletého vězení musí šestašedesátiletá účetní zaplatit sumu, kterou ještě oběma ženám dluží. Starší poškozené 177 tisíc korun, mladší pak více než 4,8 milionu korun.

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůty na odvolání. Za zpronevěru a podvod hrozí obžalované až dvanáct let vězení.