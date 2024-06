Polák pět let utíkal před českými soudy, vypátrali ho těsně před hlavním líčením

Po pěti letech se totiž obviněného Michala Gurtaje před dvěma týdny podařilo najít ve Španělsku. Tam ho zadržela policie a minulý pátek přistál v doprovodu policistů v České republice. V sobotu na něj soudce uvalil vazbu a už v pondělí stanul před soudem.

Dvaatřicetiletý muž si ve vazbě o víkendu přečetl obžalobu již přeloženou do polského jazyka. Polákovi se do hlavního líčení moc nechtělo. Přes překladatele soudu vzkázal, že se nemohl s tím, co je mu kladeno za vinu, seznámit, protože pak ho vězeňská eskorta odvedla do vězení.

A ještě jeden problém musí obžalovaný vyřešit, a sice, jakého si zvolí advokáta. Gurtaj si přeje přidělenou obhájkyni vyměnit za jím zvoleného advokáta. Ten ale hájil v této věci již pravomocně odsouzeného a už propuštěného dalšího Poláka.

„Tento advokát nemůže zastupovat oba,i když je případ toho prvního uzavřen. Vy vinu popíráte, váš kolega se přiznal. Nastala kolizní situace,“ řekla předsedkyně trestního senátu Jana Bodečková a obžalovanému umožnila dlouhou poradu s advokátkou a překladatelem, aby mu zádrhel společně vysvětlili.

Gurtaj přesto uvedl, že by rád požádal o právní radu vybraného advokáta. Podle obžaloby byli oba Poláci součástí organizované zločinecké skupiny, které do několika krajů dovážela ilegálně tabák ke kouření podléhající spotřební dani z tabákových výrobků, kterou však hlavní obžalovaný nezaplatil, neplatil také daň z přidané hodnoty. Podle obžaloby tím způsobil státu škodu za více než 145 milionu korun.

Takřka všichni už jsou odsouzení, soud čeká ještě Gurtaje a spoluobviněného Sadowského, který je stíhaný jako uprchlík. Nespojil se ani s advokátkou, podle svých slov o něm nic neví ani Gurtaj.