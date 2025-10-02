Ochránci přírody uspěli. Sjezdovka v Dolní Moravě musí zavírat se soumrakem

„Sjezdová trať F bude v provozu pouze od svítání do soumraku, s minimalizací použití umělého osvětlení.“ Tak zní klíčová věta v rozhodnutí krajského úřadu, které visí na úřední desce. Je to dílčí úspěch ochránců přírody, kteří prostřednictvím soudů dokázali krajskému úřadu, že chyboval.
V roce 2023 otevřel Horský resort Dolní Morava širokou a nenáročnou trať pro lyžaře, její součástí byla nová sjezdovka F. Ta vznikla rozšířením bývalé sáňkařské dráhy za cenu záboru dvou a půl hektaru lesa. Stavební úřad v Králíkách stavbu přes námitky Českého svazu ochránců přírody Šumperk povolil.
|
Soud opět podpořil stížnosti ochránců vůči sjezdovce v Dolní Moravě, ta už ale funguje
Jejich odvolání poté odmítl krajský úřad s vysvětlením, že nejsou účastníky řízení. Horský resort tak v roce 2023 mohl sjezdovku vybudovat a stromy i květiny, které chtěli ochránci bránit, mezitím zmizely.
„Už tam bohužel není co zachraňovat,“ uvedl tehdy předseda ČSOP Šumperk Slavomír Bušina. Ochránci přírody se přesto nevzdali a obrátili se na krajský soud. Ten jim dal za pravdu a rozhodnutí krajských úředníků zrušil. V říjnu 2023 krajský úřad opět odmítl námitky ochránců přírody, ale soud v únoru 2025 už podruhé kvůli chybám verdikt úřadu zrušil.
Až nyní, ve třetím rozhodnutí, krajský úřad vyhověl námitce, kterou za oprávněnou označil i krajský soud. Rozhodnutí ohledně provozní doby sjezdovky totiž obsahovalo zásadní rozpor. Stavební úřad na jedné straně povolil provoz osvětlení až do 21:00, ale na druhé straně měl v rozhodnutí převzatou podmínku z posouzení vlivu stavby na životní prostředí, která požaduje provoz „pouze od svítání do soumraku“.
|
9. května 2022