Loudil intimní fotky od školaček, dostal pět let. Vězení se chtěl vyhnout sebevraždou

Čtyřiatřicetiletý muž si podle obžaloby už od poloviny roku 2022 hledal své oběti přes falešné profily na sociálních sítích, zejména na Snapchatu, kde tráví čas většina velmi mladých dívek. Řídil se totiž pravidlem čím mladší, tím lepší. Jeho oběti byly většinou dívky pod osmnáct, patnáct a v několika případech i mladší desíti let.
Psal si s nimi a vyloudil obnažené fotografie a videa, kde se dívky uspokojovaly samy či různými pomůckami. Některé praktiky, které po dívkách požadoval byly velmi zvrhlé. „V jednom případě dokonce přinutil dívku k sexuálním praktikám se psem,“ zmiňuje spis.
V elektronice obžalovaného kriminalisté nalezli přes 514 tisíc kompromitujících souborů. Tímto způsobem obtěžoval celkem 907 obětí, z toho minimálně 33 poškozených dívek utrpělo psychickou újmu, tvrdí obžaloba.
Získanými materiály pak dívky vydíral. V mnoha případech šlo i o záznamy, které si natáčel sám pomocí záznamu obrazovky při videohovorech. Obětem také vyhrožoval, takže se bály komukoliv svěřit a raději posílaly své fotky a videa dál. Traumatizované pak trpěly nespavostí a nervozitou.
Pokus o sebevraždu a facka života
Obžalovaný se k původně plánovanému soudnímu stání ve čtvrtek nedostavil kvůli hospitalizaci na JIP poté, co se předávkoval léky. Podle státního zástupce se muž při předchozím jednání o vině a trestu nedohodl a návrh odmítl. Oznámil, že raději ukončí svůj život, než aby šel do vězení. Při dnešním hlavním líčení ale změnil názor a soud se rozhodl návrh na dohodu o vině a trestu přijmout.
„Omlouvám se za včerejší nedostavení se. Psychicky jsem na tom nebyl dobře a chtěl jsem to všechno ukončit. Nepovedlo se mi to a jsem za to nakonec rád. Na JIP jsem měl čas přemýšlet a došlo mi, že chci převzít plnou vinu a vyjádřit lítost. Je to pro mě životní facka a velké ponaučení. Rád bych své chyby odčinil a dostal příležitost,“ řekl.
Zároveň se nepřímo doznal soudu, že se snažil vyhnout předchozímu soudnímu jednání, protože se mu porouchalo auto a celkově prý začal panikařit. Proto večer před jednáním spolykal doma léky na spaní a Ibalginy, čímž se údajně chtěl zabít. Zvracel, měl průjmy a bylo mu zle, sám si tedy později zavolal sanitku, aby ho odvezla do nemocnice.
Podle obhájkyně obžalovaného se sexuální a psychická porucha rozvíjela už od dětství, jelikož pocházel z rodiny, která neposkytovala vhodné prostředí. „Matka mého klienta byla alkoholička, často dlouhodobě hospitalizována na psychiatrii, tedy se o něj staral jeho bratr. Navíc, jak je vůbec možné, že děti v tomto věku měly nikým nekontrolovaný přístup k sociálním sítím a toto se v dětských pokojíčcích vůbec mohlo odehrát? Ze strany mého klienta vše probíhalo pouze online, nikdy neproběhl žádný kontakt mimo prostor internetu,“ řekla.
Na základě sexuologického vyšetření se podle znalce jedná o psychosexuálně nezralého člověka, který trpí sexuální deviací. Osobnost ale na rozdíl od sexuální deviace léčit nelze.
Falešný mobil a trest, který potřeboval
V minulosti byl muž vyšetřován v této věci policií. Její podezření ho ale nevedlo k nápravě, pokračoval v konání dál a z původních pěti obětí se dostal na desítky. Policii úmyslně předal falešný telefon, ve kterém se nenacházel žádný materiál. To u soudu zdůvodnil tak, že vnitřně cítil, že koná zlo, a potřeboval, aby to vygradovalo až sem, aby toho jednou pro vždy mohl nechat a poučit se.
„Představil jste si vůbec někdy, jak se cítily ty dívky? Jak je to muselo traumatizovat,“ zeptala se soudkyně Jana Bodečková. K tomu jen sklopil hlavu a tiše řekl, že je to pro něj strašná představa a je mu ze sebe na zvracení.
„Obžalovaný zneužil naivity dívek a pokračoval v činnosti i po zahájení vyšetřování. Lituje spíše sebe než poškozené. Jeho trestná činnost byla mimořádně závažná a sofistikovaná. Celé vyšetřování bylo skutečně náročné, protože měl veškeré soubory důkladně zašifrované. Soud se musí řídit změnou trestní sazby, která se od loňského roku změnila. Kdybychom obžalovaného soudili v loňském roce, mohlo by mu hrozit tři až dvanáct let,“ uvedla soudkyně.
Od soudu odcházel s trestem odnětí svobody na pět let, obě strany si však ponechaly lhůtu na odvolání. Také dostal nařízenou ambulantní sexuologickou léčbu. Všem 33 zneužitým dívkám zaslal omluvný dopis a každé rovněž musí zaplatit 50 tisíc, tedy celkem 1 650 000 Kč.
Žádal soud, aby nebyl vzat do vazby, ten ale jeho prosbu nevyslyšel. „U obžalovaného existuje riziko, že se jeho deviace může kdykoliv znovu projevit. Vzetí do vazby by ho nyní chránilo i před ním samotným, zejména s ohledem na riziko pokusu o sebevraždu a zda je vůbec bezpečné takového člověka pustit mezi lidi,“ řekl státní zástupce a soudkyně totéž zopakovala při odůvodnění uvalení vazby.
Stejného názoru byl i soud, a tak muž od soudního jednání zamířil v poutech rovnou do vazební věznice v Hradci Králové.