Vzhledem k tomu, že ani jeden z mužů není české národnosti, je po celou dobu jednání k dispozici tlumočnice, se kterou obžalovaní komunikují.
Státní zástupce přednesl soudu návrh na dohodu o vině a trestu, se kterou oba obžalovaní souhlasí. Státní zástupce pro ně navrhuje nižší trest za mřížemi, ale delší dobu vyhostění z České republiky. U prvního obžalovaného 4 roky vezení a vyhoštění na 10 let a u druhého muže 2 roky vězení a vyhostění na 5 let.
„Rád bych strávil ve vězení co nejméně času, abych mohl co nejdřív do práce vydělávat a posílat rodinám peníze. Přijměte prosím moji upřímnou soustrast. Lituji toho, co se stalo. Nechápal jsem ten večer, co se vůbec děje. Vím, že jsem se choval špatně. V naší zemi si pomaháme. Lituji všeho,“ řekl jeden z obžalovaných.
Druhý z obžalovaných se s projevenou lítostí přidal.
Skupina tří mužů se poprali na konci března po třetí hodině ranní v centru města. Šlo o muže, kteří si vyřizovali účty. Fyzickému konfliktu ve skupince podnapilých předcházela hádka.
Jeden z cizinců udeřil muže dvěma ranami pěstí do hlavy, ten se po silných úderech nejistě dopotácel o kousek dál, kde jej opětovně udeřil druhý muž. Po tomto úderu napadený již padl k zemi, přičemž se udeřil o dlažební kostky do zadní části hlavy a zůstal nehybně ležet.
Přes veškerou snahu policistů a záchranářů muž v důsledku nitrolebního krvácení a mnohačetnému pohmoždění mozku s rychlým otokem mozku na místě zemřel.
Státní policisté, kteří na místě zasahovali společně se strážníky, krátce po činu zadrželi dva podezřelé. Čtvrtý muž ze skupinky byl pouze svědkem události.
Policisté tentýž dne obvinili dva podezřelé cizince z trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti. Pardubický okresní soud poté oba cizince kvůli obavám z možného útěku poslal do vazby.
Policie v Pardubicích vyšetřuje násilnou smrt, tragédii předcházel konflikt tří lidí
Oba muži podali proti rozhodnutí stížnost. Konflikt totiž vidí jinak, než policie. „Jeden z útočníků soucítí s rodinou zemřelého,“ řekl státní zástupce Lukáš Hrubý.
Obhájkyně jednoho z mužů uvedla, že oba dva spáchaného činu litují. „Rozhodně nebylo cílem kohokoliv usmrtit,“ uvedla v březnu Kristýna Šlitrová.