Bití hlavou o podlahu a rdoušení, za pokus o vraždu ženy dostal muž 11 let

Telefon zvedl Motl, toho momentu využila napadená žena a vyběhla z domu na ulici, kde jí pomohli náhodní kolemjdoucí.

I tam se za ní Motl vypravil, když ale viděl, že se vystresované expřítelkyně ujala mladá dvojice, rozmyslel se a vrátil se do domu.

„Obžalovaný se špatně rozhodl k razantnímu excesu,“ řekla v odůvodnění rozsudku předsedkyně trestního senátu Jana Bodečková.

Jeho výpadek paměti, na to, co se v sobotu 15. dubna v Lanškrouně stalo, označila za účelový. „Co říkal, jak měnil mechanismy útoků, to nesvědčí o tom, že by obžalovaný nevěděl, co dělá,“ dodala soudkyně.

Opírala se také o výpověď soudního znalce, který dnes uvedl, že Motl netrpí žádnou duševní nemocí. „Šlo o nezvládnutý afekt. To není duševní porucha. Během skutku výpadek paměti nenastal,“ řekl soudní znalec z oboru psychiatrie Ladislav Hosák.

Obhajoba se právě na výpadky paměti, které Motla údajně několikrát postihly, snažila poukázat. Vztahovala je také k úrazu hlavy, který utrpěl obžalovaný před více než patnácti lety, kdy se na kole střetl s vlakem.

„Psychologické testy jsou poměrně podrobné, ale poruchy paměti neprokázaly,“ dodal Hosák.

O tom, co se dělo, podrobně vypověděla poškozená. „Pana obžalovaného jsem při její výpovědi pozoroval. Nesouhlasně kroutil hlavou. Nebylo to nevěřícné kroucení, ale směřovalo k tomu, že to není pravda,“ řekl v závěrečné řeči státní zástupce Jan Vodička.

Motl podle obžaloby ženu udeřil pěstí, rdousil a hlavou jí smýkal o betonovou podlahu. Život jí zachránil telefonát od sousedky, která slyšela volání o pomoc z druhé poloviny dvojdomku, kde s manželem bydlí.

„Dřívější násilí vyplývá i z prosby obžalované: Prosím, nezabíjej mě, jen mě zmlať. Násilí se opakovaně vyskytlo i v jeho předchozích vztazích. V roce 2019 má v evidenci tři přestupky proti občanskému soužití. Jeho cílem bylo potrestat a zničit svůj zdroj frustrace,“ zmínil také ve své řeči Vodička.

Žena se totiž s Motlem rozešla, neboť jeho výpady vůči sobě a hrubé chování vůči své rodině už nechtěla dál snášet. Motl u výslechu tvrdil, že ji ráno načapal v posteli s jiným mužem a onen inkriminovaný večer se přišel zeptat, proč spí s jinými muži. Poškozená však jiný vztah před soudem vyvrátila.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce, obhájce i zmocněnkyně poškozené si nechali lhůtu na odvolání. Ta pro svou klientku požaduje za utrpěné duševní útrapy, ztrátu na výdělku a bolestné 342 tisíc korun. Necelých 45 tisíc korun pak musí Motl zaplatit Vojenské zdravotní pojišťovně za náklady na léčení.

Závěrem se soudkyně pozastavila nad přístupem obžalovaného. „U hlavního líčení se nějak omluvil, ale hlubší sebereflexe se nedostavila,“ uzavřela Bodečková.

„Mrzí mě, co se mezi námi stalo. Neměli jsme se potkat, neměl jsem jít na seznamku,“ řekl ve své závěrečné řeči Motl. Znalec z oboru psychologie v posudku uvedl, že se muž považuje za oběť, která byla zklamána.