Muže soudí za sexuální zneužívání čtyřleté dcery, v počítači měl dětské porno

Třicetiletý muž se podle spisu ve svém bydlišti na Havlíčkobrodsku jazykem dotýkal přirození své tehdy čtyřleté dcery a vyžadoval, aby si hrála s jeho penisem. Je obžalovaný ze znásilnění, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a ze zneužití dítěte k pornografii.

To ale souzený muž odmítá. Ze tří žalovaných trestných činů se přiznal pouze k přechovávání dětské pornografie. V jeho notebooku se našlo 52 takových fotografií, jsou na nich zejména dívky.

„Mrzí mě, že jsem takové věci přechovával a vrhá to na mě stín podezření v ostatních věcech. Snímky jsem měl z období puberty a bohužel jsem je nemazal, nebyly dále šířeny,“ řekl obžalovaný. Soubory ale dál přenesl ze starého stolního počítače i do notebooku.

Sexuální praktiky, z nichž ho viní žalobce, odmítá. „Pořizování fotek (dcery) nebylo nikdy za účelem sexuálního vzrušení, jednalo se o dokumentaci zdravotního stavu dcery. Ona je velmi živé dítě a čím víc je unavená, tím víc vyvádí. Ve 22 hodin začne skákat po posteli a je obtížné ji zvládnout,“ řekl při výslechu obžalovaný.

Otec spí s dcerkou v pokoji

„Pořizování fotek bylo běžnou praxí, vyměňovali jsme si takto s manželkou informace, dcera chtěla zapaření na přirození ukázat matce. Dcera se odmítla obléknout, říkal jsem jí, že jí to vyfotíme a ukážeme,“ řekl obžalovaný.

„Proč si při mytí dcery nevšimnete, že je zapařená? A řešíte to, až když skáče po posteli, a to si fotíte?“ ptal se státní zástupce Jan Vodička. „Nesvědilo ji to hned při koupání,“ odpovídal obžalovaný. Matce ani jednou fotky neukazoval, prý dceru svědění přešlo.

U soudu také uvedl, že péči o dceru přebírá, když přijde domů z práce. Zatímco manželka se stará o mladší dítě, on se věnuje dceři. V tomto duchu se rodina podle slov obžalovaného připravuje i na spánek. Matka spí u mladšího dítěte a otec v pokoji s dcerou.

Muž přiznal, že doma chodí někdy nahý. Tvrdil, že je mu velké teplo, ale doma se kvůli malým dětem musí víc topit. „Nudista celý den nejsem,“ řekl při výslechu. S oběma dětmi se také koupe nebo sprchuje.

„Při doteku ve vaně se dcera snažila dotknout mého přirození. Stalo se to jednou. Opakovaně měla tyto doteky i vůči matce.Veškeré tyto aktivity jsem odmítal,“ říkal u soudu obžalovaný.

Dcera si umí vymýšlet, tvrdí obžalovaný

Vyšetřování pak spustila sama dívenka, když matce řekla, že jí otec olízl přirození a ona jemu penis. Matka pak kontaktovala policii a případ skončil před krajským soudem.

U soudu také zaznělo, že bezprostředně poté, co vyšlo najevo podezření ze zneužívání dcery, obžalovaný odešel z domu a vypnul telefon. Po čtyřech hodinách tam nalezl SMS od policie a rozjelo se vyšetřování.

„Přišlo mi nenormální, že moje žena ví, jak se naše dcera chová, jak si umí vymýšlet, a přesto tomu věří, když ví, jak umí lhát. Byl jsem úplně v háji. Myslel jsem, že se budeme bránit proti celému světu,“ řekl obžalovaný.

Několikrát se neubránil slzám. Soudkyně dovolila muži usednout, neboť ho přepadl pláč. „Chci být zase táta, moc bych se chtěl vrátit. Pořád nosím prstýnek. Já jsem to opravdu neudělal,“ říkal rozrušeně.

U soudu uvedl, že po zahájení vyšetřování dochází do sexuologické ambulance. Hrozí mu až dvanáct let vězení.