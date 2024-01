Vyřídím za vás nedoplatek. Podvodník vymámil z lidí miliony, pak je prosázel

12:24

Více než osmnáct milionů korun vylákal od lidí jednatřicetiletý Felix Lesák z Hradce Králové. Tamní krajský soud ho za to poslal loni v říjnu na šest let do vězení. A pardubický mu v pondělí ještě čtyři měsíce za stejný skutek přidal, protože dnes posuzovaný trestný čin byl pokračováním toho, zač byl odsouzen.