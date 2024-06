Od přátel a příbuzných vylákal skoro 52 milionů, za podvod dostal pět let

16:24

Krajský soud poslal dnes na pět let do vězení za podvod čtyřiašedesátiletého Zdeňka Starého, který se deset let snažil zhodnocovat peníze svých přátel, známých a příbuzných v mezinárodním systému měnové burzy. Od lidí vybral přes 51 milionů korun, část peněz vydělal a vrátil. Téměř 23 milionů však nikde neinvestoval a utratil je.