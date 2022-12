Podvody s pojištěním se vrací před soud, ten musí předvolat 700 svědků

Krajští soudci v Pardubicích dostali od Nejvyššího soudu obtížný úkol. Musí vyslechnout všechny lidi, kteří podepsali toxické smlouvy na životní pojištění, za něž ve skutečnosti nechtěli platit. Potíž je v tom, že jich zbývá vyslechnout přes sedm set, jsou z různých částí země a velká část z nich patří mezi sociálně slabé.

„Budeme se zde celý rok vídat asi často,“ řekla obžalovaným i obhájcům předsedkyně trestního senátu krajského soudu Anna Sobotková s tím, že od února příštího roku plánuje začít s výslechy, které by měly postupovat tempem dvacet svědků za den.

Podvody byly založeny na jednoduchém schématu. Většinou nemajetní zájemci o snadný výdělek si sjednali životní pojistku, organizátoři podvodu za ně zpravidla složili několik prvních splátek, získali od pojišťovny provizi a pak přestali platit. Působili v Pardubicích, Plzni i v Praze.

„Obvinění chtěli uzavřít co největší množství smluv co nejrychleji, aby došlo k vyplacení co největšího množství provizí, než dojde k odhalení trestné činnosti,“ uvedl ve svém usnesení Nejvyšší soud.

Velkou část „klientů“ síť zprostředkovatelů a tipařů nabírala ve velkém v nejchudších čtvrtích v Jirkově, Chomutově, Ústí nad Labem či třeba v Berouně. Stačil jim občanský průkaz a podpis. Součástí machinací byl i pyramidový systém, vstupenkou do něj bylo často právě sjednání pojistky.

Buď přijedou, nebo ne

Na podvod doplatila řada pojišťoven na trhu. Například Axa životní pojišťovna vyplatila za takto pořízené nové pojistné smlouvy podle rozsudku krajského soudu 7,1 milionu korun na provizích, přičemž na prvních splátkách pojistek inkasovala 2,6 milionu, a výslednou škodu tak vyčíslila na bezmála 4,5 milionu korun.

Tři hlavní aktéři podvodu byli sice posláni na sedm, respektive šest a pět let do vězení, nicméně Nejvyšší soud rozsudky zrušil. To proto, že nebyli vyslechnuti všichni, kteří si podezřelé pojistky sjednali. Někteří z nich totiž tvrdí, že nic takového nepodepsali. Mezi svědky zamíří i zprostředkovatelé pojistek, kteří budou muset vysvětlit, jak nakládali s provizemi. To pak bude mít vliv na nový trest pro obviněné a výši škody. Přísnější trest jim ale nehrozí.

Soudkyně Anna Sobotková uvedla, že původně předvolávala svědky i s ohledem na to, kde žijí, aby měli rozumnou šanci se do Pardubic dostat. Teď už je bude předvolávat bez ohledu na to, kde bydlí. „Buď přijedou, nebo ne,“ uvedla Sobotková. Některé pojistníky se v minulosti nepodařilo najít ani policii. Ta soudu oznámila, že jejich pobyt není znám.