Zaměstnanec přebral firmě zákazníky, musí zaplatit škodu a pokutu

Ten totiž založil firmu, jež začala vyrábět obdobné výrobky a prodávat je za nižší ceny. Společnost Soma odhadla škodu na bezmála tři miliony korun.

Za přečin zneužití postavení v obchodním styku muži hrozily až čtyři roky vězení. Protože přiznal svoji vinu, nemuselo proběhnout dokazování a pardubický krajský soud rovnou rozhodl o peněžitém trestu.

„Je mi to líto, nemělo to tak skončit. Ztratil jsem práci, kterou jsem měl rád. Měl jsem dobře našlápnuto,“ řekl pětatřicetiletý bývalý konstruktér.

Muž měl podle obžaloby v lanškrounské firmě na starosti tvorbu katalogů a grafické práce a díky tomu i přístup k interní výkresové dokumentaci těsnění raklových komor. Podle soudu založil firmu, do níž nastrčil jiného muže, a ta začala zadávat výrobu obdobných těsnění jako firma, která obžalovaného zaměstnávala.

Prodejní úspěch pak muž podpořil tím, že si sjednal přístup do databáze obchodních partnerů svého zaměstnavatele a začal jim nabízet náhradu za originální těsnění. Výrobky byly obdobné, ale samozřejmě levnější.

„On nepochybně nechtěl někoho poškodit, jenom to nedomyslel. I jiné společnosti vyrábějí těsnění do tiskařských strojů. Nenapadlo ho, že to je jednání, které by mohlo směřovat v neprospěch společnosti Soma,“ řekl u soudu obhájce Martin Razím.

Zástupce firmy Soma u soudu uvedl, že celková škoda přesáhla 2,9 milionu korun.

Policisté mu prokázali zisk 388 tisíc korun

Policisté, kteří zmapovali obchody podezřelého muže v letech 2017 až 2019, doložili 69 případů, při nichž muž na úkor svého zaměstnavatele získal prospěch nejméně ve výši 388 tisíc korun.

Podařilo se jim to i díky počítači, který mu zabavili a který obsahoval jeho komunikaci s firmou, která ho zaměstnávala, i se zákazníky konkurenční, jím ovládané společnosti.

Státní zástupce pro obžalovaného navrhoval peněžitý trest ve výši 450 tisíc korun, s tím, že sankce by neměla být nižší, než kolik obžalovaný porušením zákona získal. Navíc upozornil na to, že obžalovaný vinu přiznal až ve chvíli, kdy se ocitl u soudu, přestože to mohl udělat mnohem dříve.

Soud ale přihlédl k tomu, že muž nebyl v minulosti trestán, a sankci snížil na 200 tisíc korun. Dále muž musí uhradit část škody ve výši 388 tisíc korun, spor o náhradě zbylé škody bude řešit jiný soud.

„Jedná se o vybočení z jinak řádného života,“ uvedl předseda trestního senátu pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové Roman Drahný.