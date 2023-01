Matku po hádce ubodal nožem, soud poslal muže na třináct let do vězení

Habrmanově matce, která se synem žila v jednom bytě, vadilo, že nepracuje a holduje alkoholu. Z toho také pramenily hádky, které mezi sebou měli.

Podle znalců netrpěl muž žádnou chorobou, v době spáchání trestného činu nebyl pod vlivem alkoholu, i když jinak jej požíval ve zvýšené míře.

„Nechápu to, nedokážu si vysvětlit, co se stalo. Měl mamku moc rád, měl ji za kamarádku. Vím, že ji moc miloval, sám neví, co se stalo, byl to nějaký amok,“ řekla u soudu sestra obžalovaného, která je s bratrem v kontaktu a podle svých slov mu čin odpustila.

Muž se po vážných zdravotních problémech snažil najít práci, ze třetího stupně invalidity mu totiž lékaři postupně ubírali, až neměl důchod žádný a musel začít opět pracovat. Matka mu vyčítala, že opustil práci v místě bydliště, kterou považovala za dobrou.

Muž se k činu přiznal a s policií spolupracoval. Po činu sám vše oznámil. „Nejvíc jsem potrestal sebe a sestru. Nechystal jsem se ji zabít, to rozhodně ne,“ pronesl Habrman u soudu, kde také takzvaně prohlásil vinu. U hlavního líčení se tedy nespustilo kolečko dokazování, jednalo se pouze o výši trestu.

Hrozilo mu až osmnáct let vězení

Advokát obžalovaného i státní zástupkyně žádali pro obžalovaného trest na samé spodní hranici, muž byl přitom ohrožován 10-18 lety. Argumentovali polehčujícími okolnostmi, tedy dosavadní trestní bezúhonností, čistým trestním rejstříkem i tím, jak spolupracoval s policií při vyšetřování.

Soud sice přijal vinu obžalovaného, trest ovšem udělil přísnější, než jaký navrhovaly strany. „Přes polehčující okolnosti zbavil jiného života, a to člověka, s nímž měl bezproblémový vztah. Trest na samé spodní hranici by byl nepřiměřeně mírný, zvláště srovná-li se taková míra s tresty ukládanými za majetkové či daňové trestné činy,“ uvedl v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu Jan Šlosar.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný chtěl trest přijmout a sám se vzdal práva na odvolání, ovšem státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání.

„Počkám na soudem písemné odůvodnění trestu, poté se rozhodnu, zda se odvolám,“ řekla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Podle obžaloby muž v bytě, kde s matkou žil, ženě po hádce zasadil nožem 14 bodnořezných ran do trupu a způsobil jí také další rány na rukou, což svědčí o její aktivní obraně. Zemřela na místě na následky poranění srdce.