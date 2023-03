Česká firma může dál vyrábět napodobeninu Krtkova dortu, zastal se jí soud

Světový potravinářský koncern Dr. Oetker zažaloval tuzemskou firmu Labeta za prodej směsi na dezert, který vyobrazením na obalu připomíná jejich výrobek Krtkův dort.

Krajský soud v Pardubicích dříve uvedl, že Labeta se dopustila nekalé soutěže a parazitovala na známějším produktu. Proti tomuto rozsudku však žalovaná firma podala odvolání a uspěla.

Odvolací soud nyní rozhodl, že žalovaný se žádné nekalé soutěže nedopustil. Společnost Labeta smí tedy nadále svou směs na Drobený dort prodávat, navíc jí byla přiznána plná náhrada nákladů řízení před soudy obou stupňů.

„Rozhodnutí prvoinstančního soudu jsem vnímal jako nesprávné, nespravedlivé a vytvářející nebezpečný precedens obecně pro všechny malé výrobní podniky. Není přece možné, aby nám kdokoliv zakazoval vyrábět určitý druh výrobku v nějaké podobě, když sám není autorem ani výrobku samotného, ani jeho podoby,“ komentoval změněné rozhodnutí odvolacího vrchního soudu ředitel společnosti a předseda představenstva Antonín Smrček.

Podle něj se v tomto případě jedná o dort vzniklý na základě lidové tvořivosti (včetně jeho typického tvaru), která Labetu inspirovala k výrobě sypké směsi pro jeho přípravu.

„Stejně tak i společnost Dr. Oetker byla nepochybně inspirována touto lidovou tvořivostí, na jejíchž základech vyprodukovala svůj výrobek. Následnou masívní reklamní kampaní sice společnost Dr. Oetker tento výrobek v Čechách zpopularizovala, to jí však dle mého názoru ještě nedává právo usurpovat si trh s tímto výrobkem pouze pro sebe. To by nám pak ad absurdum mohla podobně zakázat vyrábět třeba směs na vánočku s vyobrazením pro ni typického copánku. Proto rozhodnutí vrchního soudu, který žalobu Dr. Oetkera zamítl ve všech bodech, vnímám jako velké zadostiučinění,“ komentoval rozhodnutí soudu Smrček.

Historie sporu mezi oběma firmami sahá až do roku 2002. Tehdy Labeta, český podnik z Dřenic na Chrudimsku, prodávala sypkou směs na přípravu dortů pod názvem Kopečkový dort a čelila žalobě společnosti Dr. Oetker, že název výrobku může být chápán jako zaměnitelný s označením Krtkův dort. Spor skončil dohodou o narovnání a společnost Labeta následně výrobek uváděla na trh pod názvem Sladké ostrovy, Banánová Gran Canaria, Banánový dort a od roku 2015 pak nese jméno Drobený dort. Obě strany se tehdy také dohodly, že vůči sobě navzájem nebudou uplatňovat žádné další nároky. To platilo až do 27. srpna 2019, kdy Dr. Oetker vznesl požadavek, aby Labeta stáhla svůj Drobený dort z trhu, protože může být spotřebitel klamán, jelikož oba výrobky mají obal s podobným vyobrazením dortu.

Zákaz prodeje by znamenal diskriminaci menších výrobců

Ochranná známka Krtkův dort se podle šéfa Labety ovšem vztahuje pouze k samotnému slovnímu označení, nikoliv k podobě dortu. „Ostatně v Německu tento typ sypké směsi produkuje dlouhodobě i společnost RUF, která dort, jenž lze ze sypké směsi upéct, prezentuje stejným způsobem jako Dr. Oetker či Labeta a v rámci jednotného trhu EU je tento výrobek dostupný i v České republice. Navíc podobný tvar dezertu má například i dort Zuccotto, který je běžně používaný a prodávaný. Výrobek tedy nemá jednoznačně identifikovatelného autora. Pokud by si tedy výrobce, jenž na něj nemá „patent“, ale pouze jej zpopularizoval, nárokoval výhradní právo jej vyrábět, jednalo by se o diskriminaci vůči menším a chudším výrobcům, kteří ačkoliv jsou schopni vyrábět stejné výrobky ve stejné kvalitě jako ti velcí, nemohou si dovolit masivní finanční kampaň,“ řekl Smrček.

Proti aktuálnímu verdiktu Vrchního soudu v Praze je ještě možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu, dovolání ale nemá odkladný účinek. Společnost Dr. Oetker prozatím této možnosti nevyužila.