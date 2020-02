Za krysí jed v kávě prarodičů dostala šestnáctiletá vězení, kamarádka výchovu

15:22

Krajský soud v Pardubicích poslal do vězení na 2,5 roku šestnáctiletou dívku za to, že dala prarodičům a své třináctileté sestře do kávy jed na krysy. Kamarádka, s níž celou věc konzultovala na sociální síti, odešla s tříletou podmínkou.