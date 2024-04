Brutální vražda před soudem. Mrtvolu uvařili a rozlili po polích, říká obžaloba

V případu jsou obžalovaní pětatřicetiletý muž ze Svitavska a třicetiletý muž původem z Brna.

Podle spisu poškozeného unesli a ve sklepě domu ho nejprve zraňovali strunovou sekačkou a bili. Když ho utýrali, uřízli mu nohu v kotníku a „na zkoušku“ ji uvařili. Tělo pak uvařili v sudu na dvoře, pak se různými způsoby postupně zbavovali tkání a kostí. Pálili a rozlili na polích.

„Za svoji kariéru nic podobného nepamatuju. Jen snad případ matky, která v Širokém Dole zavraždila své čtyři děti,“ říká k případu policista s dlouholetou praxí.

„Je to dost podobné tomu, co uvedly Případy prvního oddělení,“ připomněla dozorující státní zástupkyně Lenka Faltusová kriminální seriál České televize.

V nich vyšli scénáristé Jan Malinda a Josef Mareš z 20 let starého případu, na němž tehdejší šéf pražské mordparty pracoval. Tehdy jednadvacetiletý Ladislav Roubíček a jeho o dva roky mladší komplic Aleš Lajtár usmrtili homosexuální pár, u nějž žili. Když se jim dvojici nepodařilo otrávit rtutí, tak oběti uškrtili. Aby ztížili vyšetřování, části těl pekli a vařili.

Soud jim tehdy vyměřil pětadvacet, resp. patnáct let ve vězení. Podle soudkyně Roubíčka před doživotním trestem „zachránilo“ jeho mládí. Kdyby mu v době spáchání činu bylo alespoň 25 let, soud by prý o jiném než o nejvyšším možném trestu neuvažoval.

V kauze Pohodlí figurují věkově starší aktéři, oběma je přes třicet let. I jim hrozí v případě uznání viny až výjimečný trest. „U obou obviněných mužů došlo ke zpřísnění právní kvalifikace jejich jednání a je posuzováno jako zvlášť závažný zločin vraždy, kdy jsou ohroženi odnětím svobody na 15 až 20 let nebo trestem výjimečným,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Případ sice bude projednávat soudní senát pardubické pobočky krajského soudu, ovšem vzhledem k velkému zájmu médií a veřejnosti pro něj trestní soudce Jan Šlosar vyčlenil největší soudní síň u Krajského soudu v Hradci Králové.

Hlavní líčení je naplánováno na celý tento týden.