Festival Sodomkovo Vysoké Mýto ukáže i tank, připomene též vlaky a basketbal

Po dvou covidových ročnících se Sodomkovo Vysoké Mýto koná opět v řádném termínu a s celodenním programem.

„Výstava historických vozů s karoserií Sodomka bude k vidění v dopolední části. Venkovním představením zase připomeneme vozidla značky Praga. Záměrně uvádíme vozidla, protože tam kromě aut bude i tank,“ řekl ředitel vysokomýtského Regionálního muzea Jiří Junek.

Návštěvníci se mohou těšit také na ukázku četnické pátrací stanice v akci. Vystoupí swingové a dixielandové kapely. Na závěr zahraje hudební skupina The People.

„Doplňkový program obstarají vyhlídkové jízdy historickým autobusem, který bude jezdit i s přívěsem, takzvaným babosedem,“ přiblížil Junek.

Odpočinková zóna bude v místech, kde se na náměstí nachází kašna. Tam vznikne bar, kde si lidé mohou objednat koktejl a popíjet ho v lehátku.

Trať z Chocně do Litomyšle slaví 140 let

Sodomkovo Vysoké Mýto ozvláštní dvě doprovodné akce, které připomenou zajímavá výročí. Tím prvním je 140 let od zahájení provozu na železniční trati Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl, na níž byl zahájen provoz v roce 1882.

Už v roce 1876 se konala jednání o stavbě dráhy z Ústí nad Orlicí přes Litomyšl, Poličku, Jimramov, Žďár nad Sázavou a Polnou do Jihlavy, avšak neúspěšně.

V roce 1884 byl vznesen požadavek na prodloužení nové dráhy z Chocně do Litomyšle až do Poličky. Ministerstvo však požádalo o složení příspěvku, který byl pro města neakceptovatelný. V roce 1904 se objevil projekt na stavbu Českomoravské spojovací dráhy z Litomyšle přes Poličku, Jimramov, Nové Město na Moravě a Křižanov do Velkého Meziříčí. V roce 1911 byl dokonce vypracován detailní projekt a nic již nebránilo stavbě.

„Čekalo se pouze na uskutečnění pochozí komise. Avšak přišla 1. světová válka a s ní na čas zapadl i projekt této dráhy. Po skončení války byl však oprášen, kdy se ukázalo, že po stránce finanční i výnosové byl projekt velmi slibný. Stavbě tentokrát zabránilo přijetí zákona č. 373, který kladl podmínku příspěvku zájemců o stavbu dráhy ve výši minimálně 30 procent zřizovacího nákladu. Města a obce toho nebyly schopny. Projekt se průběžně opět objevoval, k obnově plánů na stavbu dráhy došlo dokonce ještě po 2. světové válce, ale stát měl tehdy již jiné priority,“ uvádí se v knize Historie místní dráhy Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče.

Historie se na tuto trať vrátí v sobotu. „Během dne se budou moci zájemci svézt parním vlakem v čele s lokomotivou Velký bejček a také motorovým vozem Hurvínek. Na nádražích v Chocni, Cerekvici nad Loučnou a Litomyšli bude připraven doprovodný program,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Pošta.

V Chocni to bude výstava železničních modelů v 1. patře nádraží, v areálu kolejiště západně od nádraží si pak lidé mohou prohlédnout výstavu lokomotiv a historických vozů. V Cerekvici nad Loučnou bude zpřístupněna expozice železničních jízdenek a dalších železničních zajímavostí na nádraží, lidé také uvidí, jak se zbrojí parní vlaky vodou.

Na konečné v Litomyšli zas na návštěvníky čeká šlapací drezína na kolejišti u nákladiště a výstava a prodej železničních předmětů.

První zápas v basketbalu

Část vysokomýtského náměstí se v sobotu promění v hřiště na basketbal. Letos uplyne 125 let od chvíle, kdy byl ve Vysokém Mýtě sehrán první veřejný zápas v tomto sportu v Čechách.

„Gymnaziální učitel Karásek jezdil hodně do zahraničí a z cest přivezl i košíkovou. Na náměstí od 14.30 zinscenujeme ukázku historického zápasu. Vrcholem pak bude exhibiční utkání basketbalových hvězd v hale domova mládeže. Účast potvrdili Adam Číž, Luboš Kovář a Michal Mareš. Ústřední postavou bude odchovanec místního basketbalového klubu Jiří Jelínek,“ řekl za pořadatele Martin Šorf.