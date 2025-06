Právě k otázce lokality by se zřejmě lidé vyjadřovali v referendu, které by se mohlo konat společně s říjnovými parlamentními volbami.

Uděláme referendum, ať máme od toho tématu jednou provždy pokoj. Tento postoj nakonec může mezi pardubickými zastupiteli rozhodnout o tom, že lidé z města budou během říjnových parlamentních voleb odpovídat v referendu na jednoduchou otázku: Přejete si, aby socha sovětského vojáka zůstala u Tyršových sadů, nebo byste ji raději přesunuli na městský hřbitov?

„Stavím se k tomu neutrálně. Socha mi nevadí. Když tam nebude, tak mi to vadit také nebude. Problematika jejího stěhování se staví na stůl s železnou pravidelností. Zejména před volbami. Pokud se tím budeme opět zabývat, připouštím možnost, že by o tom mělo rozhodnout referendum,“ řekl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO 2011.

A podle něj může být celá akce velmi rychlá. Prý by nebyl problém stihnout vypsat referendum na parlamentní volby, které se konají během prvního říjnového víkendu. „Ano, je to reálné. Stačilo by třeba na začátku září referendum schválit na mimořádném jednání zastupitelstva,“ doplnil primátor.

Ten tak spolu s radními reaguje na otevřený dopis, jehož signatáři požadují přemístění sochy rudoarmějce z centra města na jiné místo. Iniciativu podepsala asi stovka lidí. Památník osvobození z 50. let má podle nich diskutabilní hodnotu, do historické části města se nehodí a cloní výhled na renesanční zámek. Pro přestěhování sousoší je i architekt Tomáš Jiránek, který obnovu přiléhajících Tyršových sadů navrhl.

„Ta problematika spočívá v tom, že stojí na náměstí Republiky u pozdně gotického kostela sv. Bartoloměje přesně v pohledové ose od divadla na pernštejnský zámek. Právě v tom spočívá ten brutální protitah totalitního režimu proti pernštejnskému zámku. A mně se tenhle přístup té politické sochy ve veřejném prostoru rozhodně nelíbí. A nakonec ten rudoarmějec popírá i vážnost skutečných obětí druhé světové války. Zkrátka je to protimluv a ta socha tam nemá co dělat,“ uvedl Jiránek.

Lidé o hlasování možná ani nestojí

Dlouhodobě proti soše vystupuje třeba zastupitel za TOP 09 Ondřej Müller. „Jsem sice spoluautorem a signatářem dopisu, který podepsalo 100 osobností, ale nejsem mluvčím této iniciativy. Zejména proto, abych nedával záminku vedení města, aby nemohli tvrdit, že si na tom buduji jen kampaň,“ řekl Müller, který zároveň kandiduje za koalici Spolu ve zmíněných volbách.

Nicméně právě on klidně už na pondělním zasedání zastupitelstva může podat návrh na konání referenda. A radní s tím dokonce počítají. „Budeme na tuto možnost připraveni. Kdo je připraven, není překvapen. Pokud takový návrh padne, budeme mít v šuplíku podklady. My to však aktivně vyvolávat nebudeme,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Zároveň dodává, že lidé z iniciativy možná ani o lidové hlasování moc nestojí. Mají totiž obavu, že by voliči dali přednost současnému stavu. „Referendum není podle nás dobré řešení, žijeme v zastupitelské demokracii a radní by měli mít odvahu se k tomu postavit a jasně rozhodnout,“ říká ostatně jeden z lidí podepsaných pod dopisem Martin Jošt.

Sousoší z roku 1957 ztvárňuje rudoarmějce se zbraní v ruce. Pod ním stojí dívka se vztaženými pažemi a drží v nich věnec. Na stranách jsou pionýři a drží stráž. Původně měl být na masivním podstavci silně kontroverzní vůdce SSSR Josif Vissarionovič Stalin. Soudruzi však plány po pádu kultu osobnosti přehodnotili. O to se postaral ve známém projevu Nikita Sergejevič Chruščov, který byl Stalinův nástupce. „Referendum by mohlo být takovou tečkou za touto otázkou. Nepovažujeme to ale za nejdůležitější téma tohoto města,“ řekl zastupitel Jan Mazuch z opoziční ODS.