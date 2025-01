Pardubice se baví lávkou pod sněhem. Krytá běžkařská dráha? Super, píší lidé

„Projektant evidentně nepočítal s větrem, který navane sníh z boku,“ napsal na síť X třeba Roman Kvapil. Nebyl zdaleka sám, na sociálních sítích se z lávky stal víkendový hit. Příspěvků, většinou ironických, byly desítky. „Krytá běžkařská dráha. Super,“ napsal zase Jakub Hauzner.

Na druhou stranu zase takové překvapení to není. Lávka je totiž z boku otevřená. Kryje ji jen pletivo. Je to tak kvůli tomu, že by v létě bylo v tubusu k nepřežití kvůli vedru.

Eva 🇨🇿❤️🇺🇦❤️ @Eva_CZ1 lol 😆 ❄️"KRYTÁ" lávka na nádraží v Pardubicích

🫵Včerejší sněžení ukazuje, že zastřešení lávky přes železniční koridor je v podstatě nefunkční https://t.co/RTdk6RJ4Pe oblíbit odpovědět

Nadchod, který se otevíral loni v květnu stále patří Správě železnic. Ta jedná s městem o jejím přesunu do správy radnice. Podle plánu by měla úklid lávky zajišťovat soukromá firma na vyzvání Správy železnic. Nutno dodat, že vánice přišla do Pardubic v sobotu večer a sněžilo dlouho do noci. Tedy z pohledu jakýkoliv úklidových prací asi v nejhorší možný čas.

Lávka za přibližně tři sta milionů korun byla jen malou částí modernizace pardubického hlavního nádraží za 6,36 miliardy korun, kterou slavnostně otevřel 31. května 2024 premiér Petr Fiala. „Rekonstrukce pardubického uzlu je významná nejen v kontextu Česka, ale i celé Evropy, protože tudy projíždí mezinárodní vlaky. Díky stavbě se navíc podařilo také propojit dvě doposud oddělené části města,“ řekl tehdy.