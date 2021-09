Oslněná řidička poslala bagr do příkopu, strojník ho stihl opřít o lžíci

16:40

Oslnění sluncem uvedla řidička jako důvod, proč v obci na Pardubicku přejela do protisměru a narazila do projíždějícího bagru. Bagrista duchapřítomně stihl zabránit úplnému převrácení stroje zapřením lžíce do země.