Zastupitelé Chrudimi v pondělí většinou jediného hlasu totiž rozhodli, že od příštího roku místo čtyř školských obvodů bude jenom jeden. Děti ze všech částí města se mohou dostat i na školu, která by je dříve kvůli bydlišti nemohla přijmout. Zároveň ale ztrácejí nárok na konkrétní spádovou školu.
Na novinku byly v zastupitelstvu různé názory, ale v jednom se politici shodli. Přišla příliš pozdě. Do zápisu zbývá měsíc. Teprve tento týden musejí ředitelé základních škol rozhodnout, jaká kritéria pro přijetí dětí stanoví. Pak o tom musí město informovat rodiče.
Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) uvedl, že vyhlášku dlouho posuzovalo ministerstvo vnitra. „Stát také posunul zápisy na leden. Moje jediná výtka k vyhlášce byla, že je to příliš narychlo,“ řekl Pilný, který novinku v zastupitelstvu prosadil.
Změnu jako málo připravenou kritizovala opozice a zejména rodiče dětí, které díky bydlišti měly téměř jisté místo v oblíbené škole. To už neplatí. „Nejistota je pro nás obrovská, je to moje dítě, ani si neumíte představit, jak jsem řešila každou dětskou skupinu, do které chodilo, a teď je to devět let základního vzdělání, jsme měsíc před zápisem, a já nevím, kam dítě půjde. To je absurdní,“ řekla zastupitelům jedna z matek.
Enormní zájem
V Chrudimi se každý rok snaží rodiče dostat své děti na Základní školu Dr. J. Malíka. A to i za cenu fiktivního přehlašování trvalého bydliště dítěte. Letos byl zájem enormní, i po naplnění dvou tříd bylo odmítnuto 17 dětí. Škola děti nakonec přijala, město souhlasilo s otevřením třetích tříd a zároveň připravilo vyhlášku, která chce problém řešit jinak.
Když je škola až moc oblíbená. Kvůli tlaku končí ředitel, Chrudim chystá změny
Jeden spádový obvod pro celé město přináší některé výhody. Plusem například je, že ředitel školy nyní může přihlédnout k tomu, že ji už navštěvuje starší sourozenec dítěte. Podle radních také není v pořádku, aby nějaká mapa obvodů jednou provždy rozhodla, do které školy dítě může chodit a do které ne. Mluví dokonce o občanech první a druhé kategorie.
„Z hlediska rozdělení striktně po ulicích nám hrozí, nebála bych se říct, segregace. Máme určité lokality, kde žije více rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí. A to je situace, kterou je třeba řešit,“ uvedla vedoucí odboru školství Městského úřadu v Chrudimi Jana Stehlíková.
Pilný si od změny také slibuje, že se školy budou více snažit. „Chtěl bych, aby se školy profilovaly. Musíme vydat informační leták, v čem je každá škola zajímavá,“ uvedl.
Na druhou stranu převis zájemců v případě školy Dr. J. Malíka nový systém nemůže snížit. „Vyhláška s jedním obvodem toto nevyřeší,“ řekl opoziční zastupitel Jan Čechlovský (ODS).
Některé dítě může dojíždět do první třídy na druhý konec města, byť má školu za domem, protože se jinam nedostane. „To se mi zdá trochu přitažené za vlasy,“ řekl opoziční zastupitel Jiří Hradec (Koalice pro Chrudim).
A spádová turistika pravděpodobně neskončí. Jedna z matek Veronika Hlavatá na jednání uvedla, že přednostní přijetí sourozenců stávajících žáků paradoxně zvýhodní rodiny, které už dříve účelově přihlásily své děti k fiktivnímu trvalému pobytu v Chrudimi. A to včetně lidí, kteří žijí mimo Chrudim.
„Tito spádoví turisté získají přednost pro mladšího sourozence před našimi dětmi, které skutečně žijí v okolí školy,“ uvedla Hlavatá. Varovala, že fiktivní změna bydliště bude pro lidi z okolních obcí nyní jednodušší, protože jim bude stačit jakákoliv adresa v Chrudimi. „To riziko tu je,“ reagovala Jana Stehlíková.