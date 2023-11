Názory na stávku rozdělují školy, mnohde se bude vyučovat jako obvykle

„Neprotestujeme za sebe, ale za naše děti. Chceme zabránit celkovému snižování nákladů na vzdělávání,“ vysvětlují svůj protest pedagogové většiny stávkujících škol v kraji.

Logo školských odborů přelepené nápisem „Výstražná stávka“ však nevisí všude. Jednou z takových škol je chrudimská základní škola v ulici Dr. Jan Malíka. V pondělí se tam bude vyučovat jako obvykle.

Školy, které nestávkují Pardubice

ZŠ Polabiny, npor. Eliáše

ZŠ Ohrazenice

ZŠ Studánka

ZŠ Svítkov

ZŠ Štefánikova

ZŠ Staňkova - částečně

ZŠ Polabiny, Družstevní - částečně (1. stupeň se učí, 2. stupeň stávkuje) Chrudim

ZŠ Dr. Peška

ZŠ Školní náměstí

ZŠ Dr. Malíka Ústí nad Orlicí

ZŠ Kerhartice

ZŠ Třebovská - částečně Svitavy

všechny základní školy ve městě stávkují

„Kdyby opravdu situace byla vážná, tak beze všeho stávku podpořím. Ale situace ve školství vážná není. Nevidíme důvod, proč bychom měli stávkovat. Argumenty školských odborů považuji za irelevantní. Učitelé mají takové platy a takové podmínky, jaké nikdy neměli. Je mně učiteli, který je ve školství čtyřicet let, hanba,“ řekl Zdeněk Brož, ředitel chrudimské základní školy, kde se žádný z pedagogů stávky neúčastní.

„S kolegy jsme to společně probírali, každý měl možnost se ke stávce vyjádřit a jsem rád, že u nás se pro stávku nikdo nerozhodl. Když mám dobré kuchařky a dobrého školníka, mám možnost je velmi dobře zaplatit,“ uvedl Brož.

Podobné názory jsou však v menšině. Celostátní stávku pocítí hlavně rodiče nejmenších dětí. „Nevím, co budu dělat. Jedno dítě mám na prvním stupni, druhé ve školce a nemám nikoho, kdo by je pohlídal. Ve Svitavách nepojede ani jedna základka,“ řekla žena, která se ve čtvrtek před školou na náměstí Míru ve Svitavách o stávce bavila s jinou maminkou.

Hlavně ve venkovských školách se učitelé do stávky zapojí jen symbolicky. „S požadavky stávkujících souhlasíme a podporujeme je vyvěšením vlajky. Uzavření MŠ nám ale nepřipadá fér vůči pracujícím rodičům. Do jednodenní výstražné stávky se zapojí školní jídelna. Nebude se tedy vařit, školní jídelna bude uzavřena. Prosíme rodiče, aby dětem, které přijdou do školky, připravili v označených krabičkách jídlo na celý den, popřípadě na půl dne, formou studené kuchyně, jako když jedeme na výlet,“ uvedla ředitelka MŠ Oldřiš Věra Rensová.

Rodiče nemají pro děti hlídání

Stávkovat nebude ani malotřídní škola v Kerharticích na okraji Ústí nad Orlicí. „Ne že bychom se stávkou nesouhlasili, ale je to vyloženě z organizačních důvodů. Rodiče nemají možnost zajistit si náhradní hlídání. Máme i přípravnou třídu pro předškolní děti. Prostě to nejde,“ řekla ředitelka mateřské školy Helena Klosová.

V Pardubicích se z šestnácti základních škol nezapojí do stávky pět, další dvě se k protestu připojí jen částečně. „Část pedagogů stávkuje, ale zvládneme provoz zajistit včetně výuky. Školní družina bude otevřená, obědy se budou vydávat a uklízečky půjdou také do práce,“ řekla zástupkyně ředitele školy ZŠ Staňkova Lucie Rybová.

Na stávku učitelů se připravují i firmy, jejichž zaměstnanci mohou mít s hlídáním dětí na začátku pracovního týdne problém. „Přizpůsobujeme pondělní práci v provozu a s našimi zaměstnanci ve výrobě budeme dle potřeby řešit individuálně. Pracovníci v kancelářích mají možnost využití práce z domu,“ sdělila PR manažerka společnosti Foxconn Irena Augulisová.

Přehled základních škol, které se do stávky zapojí, Pardubický kraj nemá. „Žádný přehled dohromady nedáváme. Rozhodnutí je na jednotlivých ředitelích škol,“ sdělil mluvčí kraje Dominik Barták.

Konkrétní čísla má kraj jenom za střední školy, které zřizuje. Kvůli stávce bude zcela uzavřeno celkem 30 krajských škol z 65. „Z informací, které máme, bude vyučovat 31 krajských škol, což představuje 47,7 % škol,“ řekl vedoucí krajského odboru školství Martin Kiss.

Protestovat se nebude jen ve školách. Českomoravská konfederace odborových svazů vyhlásila na pondělí protestní akce proti krokům vlády. Zatím se zdá, že stávka v kraji nijak výrazně do chodu firem nezasáhne.

Pardubický dopravní podnik stávku podpoří, ale nezapojí se. „Někteří řidiči zřejmě zvolí jinou formu protestu, vezmou si například nějaké vesty. Ale jezdit budeme v pondělí normálně,“ uvedl ředitel firmy Tomáš Pelikán.

Martina Spilková z odborové organizace OS Kovo Tesla Pardubice uvedla, že zaměstnanci největší pardubické firmy Foxconn se do stávky nezapojí.

„Probírali jsme to s vedením firmy, ale ta prohlásila, že má ceny energií zastropované a že nemá o odstávku zájem. Respektujeme to, ale samozřejmě demonstrace se zúčastníme,“ uvedla místopředsedkyně odborů.