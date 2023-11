Jde o podraz, který poškodí nás i děti, shodují se ředitelé pardubických škol

Třeba ředitel místního gymnázia Mozartova Petr Harbich stávku rezolutně odmítá.

„Jestli budou stávkovat jednotlivci, tak to nevím, ale my jako škola určitě ne. My jsme vzdělávací instituce a vykonáváme práci, za kterou jsme placeni ze státního rozpočtu a přistupujeme k tomu profesionálně,“ řekl.

Podobné stanovisko potom zaujala i pardubická střední zdravotnická škola. „Naše škola se do žádné stávky nikdy nezapojila a neplánujeme to ani tentokrát. Pokud budou stávkovat jednotlivci, tak o tom zatím nevím, protože je všechno čerstvé,“ řekla ředitelka školy Monika Máslová.

Jinde stávku podporují, ale jen částečně. V mateřské škole na pardubickém Benešově náměstí bude 27. listopadu viset transparent.

„Stávkovat nebudeme, ale dáme vědět, že ji podporujeme. Zejména kvůli snižování stavu u nepedagogických pracovníků. Bez těch se neobejdeme,“ řekla ředitelka školy Šárka Fišerová.

Vyvěsí transparent

Postoje několika dalších škol napříč pardubickým krajem ke stávce jsou ale jinak vcelku nejasné. Z odborů přišly informace teprve během úterý, a většina ředitelů a ředitelek tak zatím netuší, jak se jejich instituce ke stávce postaví.

„Nedokážu předjímat, jak na stávku budou reagovat moji kolegové. Ve čtvrtek kvůli tomu máme první schůzku. Veřejnost má velmi málo informací. Předpokládám, že rodiče vůbec nebudou na naší straně nemluvě o tom, že v případě naší školy je to krajně nevhodný termín, neboť ten den máme mít rodičovské schůzky,“ sdělil třeba ředitel Základní školy T. G. Masaryka ve Svitavách Jiří Sehnal, který přidal i osobní pohled.

„Jestli my tady několik let budujeme systém, ve kterém vytváříme speciální skupiny, v nichž můžeme podporovat nadané děti nebo děti, které potřebují speciální podporu, tak teď jedním opatřením o tyto částečné hodiny přijdeme a vrátíme se o mnoho let dozadu. Je to takový podraz, který jsme nečekali. Mluvil jsem osobně s lidmi, kteří byli na schůzce s panem ministrem a viděl jsem jejich smutek a zoufalství. Na druhou stranu stávka formou toho, že děti ve škole nebudeme učit, ale oni ve škole budou, je něco, co poškodí zase jenom je. Budou mít jeden ztracený den a učitelé budou muset vše dohonit v těch následujících. Je to takové to cimrmanovské trestání učitele učitelem,“ dodal Sehnal.

Ve stejném duchu reagoval i ředitel Základní a Mateřské školy v Pardubičkách Jaroslav Karcol.

„Situace ve školství je špatná a nějaká forma protestu je určitě na místě, ale jako ředitel chápu, že vůči rodičům a dětem tohle není nejlepší forma. Osobně si myslím, že i zřizovatel, což je město, bude chtít, aby v případě stávky u nás nebo kdekoli jinde bylo alespoň o ty nejmenší žáky postaráno třeba formou otevřené družiny a podobně,“ řekl.

Na otevřených družinách trvá i náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice). „Necháme na školách, jestli budou stávkovat, nebo ne. Ale budeme chtít, aby zajistily družiny pro děti do třetích tříd včetně,“ řekl.