Vlekaři ve středních polohách nevědí, zda mají v době restrikcí zasněžovat

Podle Roberta Vokáče z hlineckého skiareálu stojí provoz sněžných děl při plném výkonu 40 tisíc korun denně. Jen před Vánocemi elektřina na výrobu technického sněhu stála čtvrt milionu korun. Nakonec ho využili jen neplatící sáňkaři a bobaři.



„Pokud by přetrvávaly vhodné podmínky a my mohli zasněžovat, do 22. ledna spolkne celý areál s odměnami zhruba tři čtvrtě milionu korun,“ řekl Vokáč, předseda spolku Ski klub Hlinsko.



Riziko pro příměstský areál by nastalo, pokud by se ani na konci ledna kvůli epidemiologické situaci vleky nerozjely. „Kdo to zaplatí,“ naráží Vokáč na kompenzační bonusy představené ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

„Kompenzace ve výši 400 korun na osobu, která se vztahuje na hlavní pracovní poměr, nám nepomůže. My takové lidi nemáme vůbec. Každý rok zaměstnáváme 80 až 90 dobrovolníků na dohodu o provedení práce. To jsou vesměs studenti a důchodci,“ dodal Vokáč s tím, že nejlepším řešením za uzavřené svahy by byla kompenzace ve výši 20 až 40 procent obratu za poslední dva roky.

Pokud se sněžná děla v Hlinsku v mrazivých dnech nakonec do „prázdna“ rozjedou, jsou už dnes členové spolku připraveni vzdát se svých odměn.

„Dáme je na oltář vlasti. Řekli jsme si, že pokud děla rozjedeme a sezona ani na konci ledna nedopadne, každý rozbijeme prasátko a přijdeme s penězi, které použijeme na překlenutí a budeme dva tři roky čekat, než se nám to vrátí. Už teď se pohybujeme na hranici černé nuly,“ řekl Vokáč.

Pokud sněžná děla spustí, hlinečtí vlekaři jsou rozhodnuti svah obehnat páskou se zákazem vstupu. Přes vánoční prázdniny, kdy se na svahu denně pohybovaly stovky lidí, vstup na vlastní nebezpečí tolerovali.

„Nový sníh si budeme pečlivě hlídat. To už bude kvalitní manžestr, který si nechceme nechat od bobařů ničit,“ dodal Vokáč.