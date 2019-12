Dopravní špunt zmizí, silničáři u Globusu otevřou sjezd z Hradubické

Když ještě na jaře řidiči sjeli od Hradce z I/37 a chtěli odbočit vlevo do středu města a k blízkým obchodním řetězcům, prostáli často v koloně dlouhé minuty. Kromě proudu aut směřujícímu do centra Pardubic od Bohdanče po I/36 totiž na nadjezdu dávali přednost i těm, kteří jeli v opačném směru od Globusu. To se dnes změní.

Nově řidiči nadjezd nejdříve podjedou a až poté se vrátí po nové větvi z opačné strany křižovatky. Budou tak dávat přednost „jen“ autům přijíždějícím zleva od Bohdanče, čímž jim odpadne nebezpečné křížení druhého směru. Že byl průjezd křižovatkou rizikový, připustili dříve i policisté, podle kterých šlo o místo s vyšším počtem dopravních nehod. Riziko střetu má nynější úprava značně snížit.



„Nová úprava umožní ve všech směrech mimoúrovňové křižovatky pouze pravá připojování a odbočování, a tím bude výrazně zvýšena bezpečnost i průjezdnost křižovatky,“ uvedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které bylo investorem stavby. Tu měla na starost firma Eurovia a dostala za ni bezmála 30,8 milionu bez DPH.

Pro řidiče má otevření křižovatky v Doubravicích ještě jeden důležitý přínos. Znovu budou moci sjíždět z I/36 od Bohdanče a Semtína přímo na Hradubickou I/37 směrem na Chrudim.

Od května museli motoristé hledat alternativu. Šoféry kamionů posílala objížďka zpět na I/37 až do Stéblové, kde se otočili a jeli zpět na Pardubice a Chrudim. Do centra jim bránil zákaz vjezdu. Zajížďka dlouhá devět kilometrů kamionům nyní odpadne. Řidiči osobních aut místo objízdné trasy volili raději cestu přes centrum města. Dá se tedy čekat, že hustý provoz kolem Globusu částečně poleví. Bezpečnější by měl být i pohyb cyklistů a chodců. Stezka s chodníkem je totiž u nadjezdu nově doplněna ochranným ostrůvkem.

Největší překážkou bylo přeložení horkovodu

Křižovatka měla být hotová na počátku příštího roku, ovšem stavbaři stihli dílo dokončit dříve. Přesto se finální podoby dočkala křižovatka později, než se původně plánovalo. V roce 2016 se mluvilo o zahájení v následujícím roce. Největší překážkou bylo nutné přeložení horkovodu, který vede nad novou větví dlouho cca 477 metrů.

Dokončená mimoúrovňová křižovatka v Doubravicích na kresbě Ředitelství silnic a dálnic.

Silničáři měli na práce jen omezenou dobu mimo topnou sezonu. „Elektrárna Opatovice nám umožnila vybudovat přeložku pouze v měsíci srpnu, a proto se zahájení o rok stavby posunulo,“ uvedl šéf pardubické pobočky ŘSD Bohumil Vebr.

Odborné firmy, které by potrubí upravily, byly vytížené a do výběrového řízení nepodaly nabídku. Soutěž se tak musela opakovat. Vzhledem k omezenému termínu nešlo ve stejný rok přeložit horkovod i provést všechny stavební práce. Proto se s dostavbou začalo až letos na jaře.

Potíže mělo ŘSD i s výkupem dvou malých pozemků, které původním majitelům nakonec vyvlastnilo. Podoba a uspořádání křižovatky je nyní stejné z obou stran Hradubické.