Ceny v roce 2021 v Pardubickém kraji: dražší voda, teplo někde zlevní

Vodné a stočné v okresních městech Pardubického kraje od ledna domácnostem zdraží. Se zdražením tepla musí počítat lidé v Chrudimi a Pardubicích, naopak ve Svitavách a Ústí nad Orlicí vytápění domácnostem zlevní. Ceny za další služby většinou zůstanou stejné.



Výsledná cena vody musí generovat dostatek peněz na provoz vodohospodářské infrastruktury i na obnovu sítě včetně splácení úvěrů.



Z tržeb je hrazený rozvoj, letos orlickoústecká městská firma Tepvos budovala nové sítě v areálu bývalé textilky Perla.

„Stejně jako v minulosti budou takto získané finanční prostředky plně využity pro obnovu a budování vodovodní a kanalizační sítě ve městě,“ řekl jednatel společnosti Václav Knejp.



Firma proto zdraží vodné a stočné na 81,73 koruny za metr krychlový. Letos voda v Ústí stála 79,37 koruny za metr krychlový. Pardubické vodárny si budou od ledna účtovat 98,30 koruny za metr krychlový.

Vodné a stočné bude o více než čtyři procenta dražší než letos. V Chrudimi mají dvousložkovou cenu, pevná se nemění a bude stát 805,20 koruny. Za metr krychlový budou domácnosti platit 85,43 koruny, což je necelý pětiprocentní růst ceny. Ve Svitavách voda vyjde 83,17 koruny za metr krychlový, letos byla za 79,54 koruny.

Teplo na Pardubicku a Chrudimsku Elektrárny Opatovice od ledna zdraží. Nejvyšší sazba je pro příští rok 544 korun za gigajoule (GJ), má ji nejvíc odběratelů. Loni stál GJ 528 korun. Čtyřčlenná domácnost v průměru odebere 25 GJ ročně.

Ve Svitavách společnost ČEZ Energo zlevní teplo na 511 korun, bude levnější o 50 korun za GJ než letos, protože se snížila cena zemního plynu. V Ústí nad Orlicí sníží cenu tepla příští rok ze 470 korun na 411 korun za GJ. „Podařilo se nám nakoupit zemní plyn výrazně levněji. Zemní plyn tvoří dvě třetiny celkové ceny,“ řekl ředitel divize Energetické služby firmy Tepvos Jiří Drábek.

V Pardubicích zůstane v roce 2021 cena za odvoz odpadů stejná, a to 650 korun. Město ji měnilo letos po 14 letech. V Chrudimi bude opět cena 600 korun. V Ústí nad Orlicí hradí lidé za popelnice 690 korun, což bude i příští rok. Podle místostarosty Jiřího Preclíka radnice nechce nezbytně služby zdražovat, protože situace je teď pro mnohé finančně složitá.

Ve Svitavách vzroste poplatek za popelnice na 780 korun, 12 korun navíc doplatí město, celkový roční náklad na jednoho obyvatele bude 792 korun.

„U odpadu bohužel město musí lidem navýšit cenu o 96 korun z důvodu očekávaného nového znění zákona o odpadech,“ řekl mluvčí Svitav Jiří Johanides.

Lidé nemusí od ledna očekávat změnu jízdného v MHD, základní jízdné bude deset korun v Chrudimi a Ústí nad Orlicí, v Pardubicích je o šest korun vyšší. Nezmění se ani poplatky za psy, v centru měst a v bytovém domě za ně majitelé dají od 1 000 do 1 500 korun ročně. Města zatím ani nezvažují, že by zdražila od ledna vstupné do bazénu, pohybuje se od 48 do 90 korun, za hodinu až hodinu a půl.

Nájemné v městských bytech se liší podle typů bytů a zvyšuje se ročně podle inflace, od ledna změny města kromě Ústí nad Orlicí neudělají. Například ve Svitavách zohledňují inflaci od července, nájem se lidem zvýší dodatkem ke smlouvě. Standardní nájemné je přibližně v rozmezí od 50 do 90 korun.