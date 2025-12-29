Pardubice omezují pyrotechniku během roku, výjimka na Silvestra vyvolává emoce

Pardubice v letošním roce řeší významné změny v pravidlech pro používání pyrotechniky. Radnice na svém oficiálním webu i facebooku zdůraznila, že zatím nebyl schválen úplný celoroční zákaz.
Už od 1. prosince však na území města platí omezení vyplývající z novely zákona o pyrotechnice. Ta se týká červených zón, které omezují používání pyrotechniky v okolí nemocnic, domovů pro seniory, zařízení sociálních služeb, útulků, zoologických zahrad a registrovaných chovů zvířat.
|
Pardubice zaskočil hlučný ohňostroj. Strážníci přijali desítky stížností
V okruhu 250 metrů od těchto míst je zakázáno používat zábavní pyrotechniku vyšších kategorií a totéž by mělo platit i u zpřísnění pravidel jejího prodeje. Povolené zůstávají jen ty nízkohlučné, které jsou označené jako kategorie F1. Mezi ně patří prskavky nebo jakékoliv další malé světelné efekty.
Mapa vymezených zón je k nahlédnutí na webu města a omezení platí nejen pro běžné lidi, ale i větší organizované ohňostroje.
|
Vyškov marně hledal místo pro ohňostroj, jinde na jižní Moravě jej uspořádají
Další změna má přijít právě od července příštího roku, kdy by měla vstoupit v platnost městská vyhláška zakazující používání zábavní pyrotechniky na celém území Pardubic. Výjimku, kterou uvedl magistrát na sítích, by tak měla tvořit pouze silvestrovská noc, městské slavnosti, poutě nebo jiné profesionální ohňostroje, které budou procházet povolovacím řízením u báňského úřadu.
Úleva pro životní prostředí, nebo konec tradice?
Právě tento kompromis ale vyvolává silné reakce mezi lidmi. Část z nich omezení vítá a upozorňuje na negativní dopady hluku nejen na lidi, ale i domácí mazlíčky a volně žijící zvířata. Upozorňují především na ochranu zdraví a životního prostředí. To může být narušeno právě zplodinami a hlukem.
„Lidstvo se pořád kasá, jak je pokrokový a přitom se pořád bazíruje na primitivním BUM,“ napsala pod facebookový příspěvek města Dana Malimánková.
Na straně druhé jsou lidé, kteří s takovým omezením zásadně nesouhlasí a zákaz vnímají jako zbytečný zásah do tradic. Pro mnohé Pardubáky patří ohňostroje k neoddělitelné součásti silvestrovských oslav a příchodu nového roku. Některé příspěvky a komentáře pod posty města vyjadřují frustraci z toho, že zákazy prý berou lidem možnost oslavit příchod Nového roku tradičním způsobem.
„Velké poděkování ANO, zejména proto, že zvítězil rozum a vše nezakázali. Vždyť to patří k tradicím – městské slavnosti, oslavy, Silvestr. My se pokaždé moc těšíme a na ohňostroj do Pardubic rádi jezdíme. Pořád samé zákazy, to už je k nevydržení,“ napsala pod facebookový příspěvek na stránce Pardubice v České republice Renata Hromádková.
|
Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Sem se může už jen s prskavkou
Někteří zase vyjadřují pochybnosti o vymahatelnosti nových pravidel. „Co vím, tak v Pardubicích platí zákaz volného pobíhání psů. Ten ovšem nikdo z pejskařů nedodržuje a dokonce ani měšťáci to nijak neřeší. Proto doufám, že nikdo nebude dodržovat zcela nesmyslný zákaz pyrotechniky a že to bude na Silvestra zase pořádná palba,“ napsal na facebooku Tomáš Novotný.
Současný kompromis, tedy zákaz během roku s výjimkou 31. prosince, má své příznivce i odpůrce. Zastánci tradice si pochvalují, že přestože se nový zákaz vztahuje na většinu roku, umožnit alespoň silvestrovskou noc je prozatím krok správným směrem. Druhá strana by byla ráda, kdyby přišel v platnost zákaz úplný.