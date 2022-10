Semafory v Sezemicích se osvědčily, teď budou měsíc a půl mimo provoz

Průjezd Sezemicemi byl pro řidiče vždy tak trochu zkouškou nervů. Silnice I/36 tady z historických důvodů od Pardubic nevede jako hlavní ve směru na Holice, ale paradoxně a nelogicky na silnici druhé třídy na Rokytno. Od Holic se tak vždy tvořily kolony aut, které dávaly přednost těm na hlavní.

Loni situaci v mnohém zlepšily nové provizorní semafory, které sem nechalo umístit ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) z obav před nárůstem dopravy z D35.

„Semafory přinesly určitě větší bezpečnost a plynulost dopravy na průjezdu Sezemicemi ze všech směrů. Kdybychom je tady neměly, auta by stála od křižovatky až do Časů. Neumím si to vůbec představit. Zvláště teď, kdy přes nás kvůli uzavřené silnici I/17 jezdí od Vysokého Mýta veškerá doprava ve směru na Pardubice a Chrudim,“ řekl starosta Sezemic Martin Staněk.

Jelikož se obchvat Sezemic se nezačne stavět dříve, než na konci roku 2023, vedení města se dohodlo s Ředitelstvím silnic a dálnic na trvalé instalaci semaforů.

„Během ročního zkušebního období se semafory velmi osvědčily, byly vyladěny intervaly mezi změnou světel, a tudíž došlo k rozhodnutí, že nyní dojde k výstavbě jejich finální podoby. Uleví se tak i chodcům, kterým nyní chůzi komplikují betonové zábrany, jenž jsou součástí provizorního signalizačního zařízení,“ uvedla regionální mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

V Sezemicích však mají obavy, že od příštího týdne plynulejší provoz na I/36 skončí. Výstavba finálních světel totiž potrvá měsíc a půl, což bude znamenat návrat do časů, kdy byl průjezd městem na silničním tahu mezi Pardubicemi a Holicemi horor. Silničáři totiž provizorní semafory v pondělí 31. října vypnou a sloupy zajištěné betonovými obrubníky odvezou.

„Není to tak, že dělníci nasází sloupy do země a za pár dnů bude hotovo. Všechno bude nové. Pro kabeláž se musí pod silnicí udělat ke sloupům nové protlaky atd. Pokusí se termín výstavby zkrátit, nejzazší termín opětovného spuštění je 15. prosinec,“ dodal Staněk s tím, že následující měsíc a půl bude z hlediska dopravy komplikovaný.

ŘSD instalaci nových semaforů naplánovalo naštěstí do období, kdy by Sezemicemi už neměla vézt dlouhodobá uzavírka. Podle portálu dopravniinfo.cz by zároveň v pondělí měla skončit i jednosměrná uzavírka silnice I/17 ze Zámrsku na Chrudim, která před zprovozněním dalšího úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova prochází zásadní opravou.

Obchvat Sezemic má zpoždění, jistý není ani rok 2023

Sezemice, které leží na jednom z přivaděčů k dálnici D35, si ve finále uleví až po dostavbě dlouho plánovaného obchvatu. Termín zahájení výstavby se však už několikrát odkládal. A podle nejnovějšího vyjádření Radka Mátla nemusejí mít Sezemičtí vyhráno ani příští rok.

Plánek sezemického obchvatu.

„Měli jsme velké problémy během územního řízení. Opakoval se proces EIA. Jsem rád, že máme nyní územní rozhodnutí v právní moci. V současné době připravujeme žádosti o stavební povolení, které bychom chtěli v nejbližších měsících podat. Věřím, že v polovině příštího roku bude stavební povolení vydáno. Zároveň dokončujeme zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele,“ sdělil ředitel ŘSD Radek Mátl a dodal:

„Na druhou stranu je potřeba si přiznat, že termín zahájení stavby bude záviset také na tom, kolik finančních prostředků SFDI na příští rok obdrží. Obchvat Sezemic je stavbou, která se dostává na okraj příštího roku a nevíme, zda budeme z rozpočtu schopni pokrýt její zahájení v roce 2023.“

Stavbu téměř sedmikilometrové silnici mají silničáři naplánovanou na dvě stavební sezony.