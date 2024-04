Největší lanový most překlene Labe v červnu, začalo jeho vysouvání nad řeku

K vodní hladině se blíží základní mostní konstrukce, lana, na nichž bude most zavěšen, zatím stále nejsou potřeba. Most se tedy musí opírat o dočasné betonové pylony, které stavbaři po zavěšení odstraní.

„Dostáváme se přes polovinu. Mostovka má délku 259 metrů. Betonová konstrukce se posune na základ pylonu a ocelový most se dostane na pomocnou opěru,“ řekl šéf střediska Doprastavu Petr Škoda.

Most je vysouván rychlostí půl metru za 15 sekund v jednom taktu. Vysouvá se 32 metrů. „Je to náročné. Na místě musí být hodně pracovníků, kteří provádějí především kontrolu výsuvu. Musíme pracovat s milimetrovou přesností. Konstrukce je zaměřována a sledujeme její vertikální i horizontální stav. Nesmíme uhnout,“ řekl Škoda.

Pohyb umožňuje speciální hydraulické zařízení, do nějž se mostní konstrukce kotví. Tahem hydrauliky se most posouvá po ložiscích, kde se nacházejí teflonové desky, aby se lépe dostával přes pomocné opěry kupředu. V červnu se most dostane na druhý břeh Labe.

Největší lanový most v Česku

To však ještě zdaleka nebude hotovo. Je třeba dokončit pylon, přes který povedou lana, na něž dělníci most zavěsí. Most bude držet sedm párů, tedy čtrnáct zavěšení. Jedno zavěšení obsahuje 169 lan. Největší délka lana je 189 metrů.

Most přes Labe Rozpětí mostu z přepjatého betonu činí 122 m přes slepé rameno Labe a 135 m přes Labe. Půjde o největší zavěšený most v ČR. Mostovka je vetknuta do podpory pod pylonem. Tím se omezují průhyby od zatížení dopravou. Hmotnost celé mostovky při posledním výsuvu bude cca 10 tun. Prozatím bylo použito 2 050 metrů krychlových betonu a 590 tun výztuže. Most je součástí 4,2 km dlouhého severovýchodního obchvatu Pardubic. Přeložka silnice I/36 začíná na Dubině u Lidlu, kde se napojí na okružní křižovatku, dál přetíná Labe a povede přes Hradeckou ulici až ke kruhovému objezdu u Globusu.

Podobný most řidiči přejíždějí na D11 u Poděbrad. Ten je však menší, pardubický bude dlouhý 259 metrů a bude největším v Česku.

Jednotlivé mostní díly se vyrábějí přímo na staveništi ve výrobně. Když je část mostu scelená, může začít její výsun. Již nyní se část mostu dostane nad hojně využívanou cyklostezku do Kunětic.

„Chod cyklostezky neohrozíme, je tu upozornění, že se prochází stavbou, v pátek tu kvůli zvýšenému množství lidí naši pracovníci hlídali. Bezpečnost chodců a cyklistů ohrožena není, ale lidé musí dávat pozor. Zvýšený dohled pak bude třeba, až se bude pracovat na mostě, aby něco nespadlo dolů. Chceme ale zachovat provoz i na vodě,“ řekl Škoda.

Most se staví formou Design & Build. „Kritérium ceny není jediné, důsledně jsme dbali na estetické působení mostu. Má to tady být minimálně 100 let, tak jsme chtěli, aby to hezky působilo v krajině,“ řekl expert na mostní konstrukce firmy Hochtief Petr Vítek.

Varianta zavěšeného mostu je podle něj dobrým řešením, protože mezi cestou na hrázi a vodním tokem nesmí být žádná podpora. Práce na mostu se sice dostaly do lehkého skluzu, ale termín dokončení severovýchodního obchvatu, tedy podzim příštího roku, to podle stavbařů neohrozí.