Obchvat Pardubic vytvoří u Globusu dopravní špunt, zkapacitnění má zpoždění

Pardubice čekají na dostavbu severovýchodního obchvatu, který by měl alespoň částečně vyřešit kolabující dopravu. Všelékem stavba za 1,5 miliardy nebude. Mimo jiné i proto, že jeho napojení na stávající silnici u Globusu je nešťastné.

Kdyby projektanti navrhovali severovýchodní obchvat Pardubic na silnici I/36 dnes a nikoliv v devadesátých letech, nebude končit u hypermarketu Globus v části Trnová, ale vedl by až za Ohrazenice k hradubickému čtyřpruhu, na který by se napojil plnohodnotnou mimoúrovňovou křižovatkou.

Tehdejší odborníci obchvat na výkresech dovedli jen ke křižovatce ulic Poděbradské a Bohdanečské. Mezitím však dříve klidnou část města zásadně změnila výstavba hypermarketu Globus a dalších obchodních domů. Co se naopak nezměnilo, je trasa obchvatu, která končí kruhovým objezdem u Globusu. Už dnes tento úsek z pohledu intenzity provozu představuje jednu z nejvytíženějších komunikací v Pardubicích. A po otevření obchvatu se to může jedině zhoršit.

„Samozřejmě víme o tom, že severovýchodní obchvat s sebou vygeneruje ztíženou dopravní situaci mezi Trnovou a Ohrazenicemi,“ přiznal náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal (ANO).

Musíme to opravit. ŘSD chystá lepší vyústění obchvatu

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uznává, že to tak nemůže zůstat, a připravuje přestavbu šest set metrů dlouhého úseku od křižovatky U Kalvodů až ke čtyřpruhu. Zvětší okružní křižovatku u Globusu, silnici rozšíří na čtyři pruhy i novými nájezdy na výpadovku na Hradec. Mimo jiné to znamená, že se stavební stroje vrátí do míst, která se dnes nově budují. Jen není jasné kdy.

„Propojení čtyřpruhového severovýchodního obchvatu a dostatečně kapacitní čtyřpruhové I/37 je nezbytné realizovat rovněž v širší šířkové kategorii a v co nejkratším časovém odstupu obou staveb,“ stojí v informačním letáku ŘSD.

Na severovýchodní obchvat Pardubic má u obchodního domu Globus navázat kapacitní komunikace s novou okružní křižovatkou. Stavba nezačne dříve než v roce 2026.

Příprava stavby však naléhavému apelu moc neodpovídá. Obě stavební akce od zprovoznění budou v nejlepším případě dělit ne měsíce, ale roky. Zhruba půlkilometrová propojka má být podle informačního letáku ŘSD zprovozněna v roce 2027, tedy až dva roky po dokončení severovýchodního obchvatu. Se stavbou se má začít v roce 2026.

„Na to, o jak krátký kousek silnice jde, jde o velice komplikovanou stavbu. Je tam třeba nespočet přeložek, snad všechny inženýrské sítě, které si dokážete představit. Stavba je plánována na pět etap, aby se to vůbec dalo realizovat a doprava nějak fungovala. K tomu musíme zajistit zachování provozu MHD, fungování Globusu. Příprava běží, vedeme kvůli tomu jednání s městem, Globusem a dalšími subjekty, kterých se stavba dotkne,“ řekla vedoucí úseku výstavby pardubické správy ŘSD Hana Jarolímová.

Špunt musí zmizet. Co nejdříve, říká město

Podle Jana Hrabala si Pardubice nově vygenerovaný dopravní špunt mezi Trnovou a Ohrazenicemi nemohou v již tak přetíženém městě dlouhodobě dovolit. „Samozřejmě víme, že ŘSD připravuje projekt zkapacitnění této komunikace od kruhového objezdu U Kalvodů směrem ke kruhovému objezdu u Globusu a dál k výpadovce na Bohdaneč. Pro město je tato propojka velmi důležitá a věřím, že k té realizaci a napojení severovýchodního obchvatu směrem na čtyřpruh I/37 dojde co nejdříve,“ zdůraznil Hrabal.

Projekt možná nabere skluz i kvůli další úpravě navazujícího mostu nad silnicí I/37, který má špatné šířkové uspořádání s krátkým připojovacím pruhem směrem na Chrudim. Ten součástí stavby není.

Pardubická správa ŘSD zatím ani neví, zda na stavbu za předpokládaných 200 milionů korun bude mít dost peněz.

„Na tuto akci peníze přidělené nemáme. Už teď čerpáme třetinu rozpočtu celé republiky na silnice první třídy. Stavíme severovýchodní obchvat, obchvat Sezemic je připravený ke stavbě, letos tendrujeme jihovýchodní obchvat Pardubic. Chceme pokračovat v přípravě přivaděče k dálnici D35 od I/11 Holice – Čestice. Běží příprava Pardubičky – Sezemice,“ sdělil ředitel pardubické pobočky ŘSD Bohumil Vebr a podotkl, že podstatnou část rozpočtu SFDI pardubická správa čerpá i na dostavbu D35.

Až realita ukáže, co severovýchodní obchvat s dopravou v Pardubicích udělá. Po jeho zprovoznění na něj o rok později bude navazovat obchvat Sezemic, díky kterému bude pro podstatnou část obyvatel sídliště Dubina a čtvrti Studánka daleko jednodušší jezdit k dálnici právě tudy, což úzkému hrdlu u Globusu jen pomůže.