ŘSD začalo stavět obchvat Pardubic i na nevykoupených pozemcích hokejisty

„Jelikož se nám i přes opakované pokusy nepodařilo najít shodu s vlastníky o výkupu menšinového podílu na pozemcích v trase stavby SV obchvatu Pardubic na silnici I/36, byli jsme nuceni využít ustanovení občanského zákoníku a jako většinový vlastník rozhodnout o umožnění realizace stavby,“ uvedl Mátl.

Práce tak budou podle Mátla pokračovat i na zbylých pozemcích potřebných ke stavbě obchvatu. Silničářům chyběl pozemek v délce 300 metrů. „Zároveň nadále probíhá vyvlastňovací řízení menšinových podílů vlastníků na pozemcích pod hlavní trasou obchvatu,“ dodal.

S vedením ŘSD vede Procházka několik sporů. Na nedávné osobní schůzce se je nepodařilo vyřešit ani generálnímu řediteli Radku Mátlovi.

Podle něj je případ z Pardubic ojedinělý v tom, že majitel pozemků vlastní jenom malé podíly pozemku, nikoliv velké celky.

„Snažili jsme se s panem Procházkou najít nějakou shodu. Na základě jednání přepracováváme znalecký posudek na posouzení dotčených pozemků, které bychom chtěli předložit ještě k vyjádření majitelů pozemku, zdali budou souhlasit s výkupní cenou či nebudou. Zároveň probíhá vyvlastňovací řízení. Tohle je nějaký pokus, zda jsme schopní se ještě mimo samotný vyvlastňovací proces domluvit na výkupech jejich podílů,“ řekl před nedávnem MF DNES Radek Mátl s tím, že pokud s dohodou souhlasit nebude, vyvlastňovací proces dál poběží.

Bývalé hvězdě extraligy vadilo zejména to, že obchvat protne pozemky, na kterých jeho rodina hospodařila. „Některé pozemky jsou odříznuté. Nebudu se na ně schopný dostat. Jedině přes pozemky jiných vlastníků, což je vždy problém,“ argumentoval Stanislav Procházka.

Podle ŘSD vlastník chtěl za pozemky mnohonásobně vyšší sumy, než za které silničáři vykupovali pozemky pod Pražským okruhem.

„Je to velice nepříjemné. Chtěl bych najít kompromis, ale jsme jasně svázáni s legislativou. Nedokážu si představit, že by ta suma prostě byla výrazně vyšší, než za co vykupujeme na Pražském okruhu s vyšší bonitou půdy a v blízkosti množství průmyslových zón. Tam se maximální částky pohybují okolo 2 000 korun za metr, což je republikové maximum. Ze spousty lidí jsme udělali milionáře. A mimochodem tam jsme naprosto bez problémů vykoupili 90 procent pozemků,“ řekl nedávno Mátl s tím, že chce najít řešení, které bude v souladu s legislativou.

ŘSD pozemky pod obchvatem Pardubic vykupovalo za 40 až 50 Kč za metr čtvereční. Kvůli rychlejší stavbě silnic a dálnic silničáři nabídli majitelům osminásobek hodnoty nemovitosti zjištěné znalcem. U Stanislava Procházky se ŘSD dostalo i s ohledem na časový odstup od prvních výkupů, které proběhly v roce 2020, na vyšší sumy. Zohledněny byly i aktuální ceny, za jaké dnes ŘSD vykupuje pozemky pod jihovýchodním obchvatem.

„V novém posudku chceme zohlednit všechny aspekty, které máme ze zbytku republiky. V novém posudku chceme zohlednit aktuální ceny a i umístění pozemku. V tuto chvíli jsme předali všechny podklady znalci a uvidíme s čím přijde, zdali dojde k nějakému navýšení té sumy. Určitě nepůjde o žádný desetinásobek. Jestli to bude 100, 150 nebo 200 korun na metr čtvereční bez násobku v tuto chvíli nejsem schopen říct. To uvidíme, až nám znalec zhotoví aktualizovaný znalecký posudek,“ řekl před nedávnem Mátl.

Několikaměsíční zdržení, během kterého dělníci nesměli na pozemek, by dokončení stavby v tuto chvíli ovlivnit nemělo. Severovýchodní obchvat má být dokončen nejpozději příští rok.