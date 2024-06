Exposlanec Severa chce do Senátu, podpisy sám sbírá i před supermarketem

Blížící se volby do Senátu na Svitavsku tak slibují zajímavý souboj. Vedle stávajícího senátora a náměstka hejtmana Michala Kortyše z ODS a poslance za SPOLU a starosty Svitav Davida Šimka chce do boje zasáhnout právě i někdejší vlivný poslanec Pavel Severa.

Bývalý sekretář TOP 09 už není členem žádné strany. Jako nezávislý kandidát potřebuje k registraci k volbám získat tisíc podpisů voličů ze svitavského volebního obvodu. Nedávno například osobně obcházel nakupující před Lidlem ve Svitavách a žádal je o podpisy.

„Abych mohl mluvit otevřeně a nemusel se ohlížet na to, že některé věci strany říkají měkce a jinak, chci kandidovat sám za sebe, a proto sbírám podpisy,“ řekl MF DNES Pavel Severa.

Jednou z motivací, proč se chce vrátit do politiky, je pro něj současné stavební řízení. „Je zde situace, kdy se nedá pomalu stavět, potřebujete na něco 35 razítek a orgány nefungují. To je odborný důvod, proč se chystám kandidovat a chci věci změnit,“ řekl bývalý politik, který nyní podle svých slov staví vodovody a kanalizace a vrty.

Pavel Severa od počátku devadesátých let patřil k důležitým politikům KDU-ČSL, vedl poslanecký klub lidovců, byl i místopředsedou strany. V roce 2009 se stal členem nově vytvořené strany TOP09, ale do Poslanecké sněmovny, kam kandidoval jako volební lídr v Pardubickém kraji, zvolen nebyl.

Do roku 2018 působil jako generální sekretář strany TOP09. Řadu let se musel před soudy bránit křivému obvinění, že získal od svého přítele Zdeňka Švece z Litomyšle v roce 2013 před jeho smrtí podpisy čtyř směnek za bezmála 11 milionů korun v době, kdy tento podnikatel nebyl kvůli závislosti na alkoholu schopen rozpoznat důsledky svého jednání. Vrchní soud v Praze Severu po šestiletých soudních tahanicích v září roku 2021 pravomocně osvobodil. Odsouzen k pokutě byl před rokem naopak znalec Petr Roček, jehož posudek Severovo stíhání umožnil. Další dva posudky totiž vyloučily, že by Švec v té době nevěděl, co dělá. I tento příběh stojí za Severovým pokusem se vrátit.

„Chci si dokázat, zda platí okřídlená věta – politiku, odejdi, očisti se a pak se vrať. Jestli je to v tomto státě vůbec možné. Instituce, které vás mají za úkol chránit, vám nepomůžou, mám na mysli soudy či ministerstvo spravedlnosti,“ řekl Severa.

Volby do Senátu na Svitavsku budou zajímavé i proto, že koalice SPOLU nepostaví společného kandidáta, nýbrž se zde střetne poslanec SPOLU a starosta Svitav David Šimek se senátorem ODS, náměstkem hejtmana a bývalým starostou Litomyšle Michalem Kortyšem. Ten si v minulosti posteskl, že se Šimek rozhodl kandidovat. „Bylo mi vysvětleno, že David Šimek není členem KDU-ČSL, je nezávislý, kandiduje sám za sebe,“ uvedl Kortyš.

Silným soupeřem pro oba bude lékař Pavel Havíř, který před šesti lety prohrál v druhém kole s Kortyšem. Sociální demokrat se tentokrát bude moci opřít nejen o podporu koalice 3PK hejtmana Martina Netolického, ale i o hlasy voličů hnutí ANO. To mu vyslovilo podporu.

„Máme senátní klub, který je tvořen zástupci hnutí ANO a sociálních demokratů. Když se o post senátora podruhé uchází Pavel Havíř, dospěli jsme k závěru, že než drobit síly, je pro nás lepší v tuto chvíli podpořit tohoto kandidáta. Předpokládáme, že zvítězí a posílí náš senátní klub,“ uvedl svitavský zastupitel a bývalý poslanec Jaroslav Kytýr z hnutí ANO.