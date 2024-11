Lidé mají strach z nové zástavby. Soud i úřady jsou na jejich straně

V lednu se zdálo, že by se lidem z vnitrobloku ulic Sakařovy, Ve Lhotkách, Sezemické a Bezdíčkovy na pardubickém Židově mělo ulevit.

Na veřejnost se dostala informace, že soud zamítl snahy developera postavit na zeleném plácku mezi starými činžáky nový dům. „Krajský soud konstatoval, že záměr je navržen do současně zastavěného území, do stabilizované plochy, ale nejedná se o dostavbu stávající proluky, ani o změnu již zkolaudované stavby,“ uvedla v rozsudku soudkyně Petra Venclová.

Jenže nyní se ukazuje, že investor zkouší získat povolení i nadále. Jeho případný úspěch by měl být postaven na tom, že zmíněný pozemek se stromy, lavičkami nebo hřištěm je proluka. A tak lidé znovu vyrazili na jednaní zastupitelstva, aby viděli, jak se za ně politici postaví.

„My jako zastupitelstvo nebudeme hlasovat, jestli tam dům bude, nebo ne. To nám nepřísluší. To je věc státní správy. A pokud se tam podle nejvyššího správního soudu stavět nesmí, tak se tam podle mne stavět nedá. Z mého pohledu je tak snaha investora naprosto marná,“ uvedl na úvod primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Přesto lidé nechtějí riskovat to, že se jednou investorovi dosavadní názor soudu i úřadů podaří zlomit, a chtěli by mít klid dříve. „Podíval se někdo na výkresy toho projektu? Mezi naším barákem a tím novým má být proluka jenom 15 metrů. Budou tam čtyřpatrové domy proti sobě, to můžeme rovnou dělat seznamku mezi okny. Otevřeme je a budeme pěkně spolu večeřet,“ řekla politikům obyvatelka lokality Danuše Bišková. Naštvaných lidí přišlo zhruba 60. Někteří z nich si stěžovali, jak z města mizí zeleň.

„Soud při zamítnutí stavby také uvedl, že by projekt zkonzumoval prakticky celou tamní zelenou plochu. Myslím, že by zastupitelé měli ve městě více hlídat zeleň, protože ta nám z Pardubic docela rychle mizí. Zachovejte tu zeleň, nevycházejte tolik vstříc developerům. Stavebních pozemků je dost, nemusí se stavět na trávnících,“ uvedl další obyvatel vnitrobloku David Němec.

Návrhy opozice prošly

Nakonec stěžovatelé odcházeli z radnice docela spokojení. A to hlavně proto, že uspěly hned dva návrhy jinak opozičního politika Filipa Sedláka ze sdružení Naše Pardubice. Ten sice nezískal většinu alespoň dvaceti hlasů pro to, aby pro jednání s investorem vznikla pracovní skupina politiků, ale prošel jeho návrh, aby se s ním začalo debatovat o odkupu parcely. Zároveň městský parlament vyjádřil nesouhlas se zástavbou ve vnitrobloku.

„Na obvodu jedna jsme schválili usnesení, které starostovi doporučuje začít jednat s radnicí o nákupu pozemku v Sakařově ulici. Přišla totiž na obvod další žádost investora k vyjádření ke stavbě, malá radnice ji odmítla. Pokud pozemky vykoupíme, tak lidi uchráníme toho, aby tam vyrostly dva bytové domy a parkoviště,“ uvedl Sedlák, který je i zastupitelem prvního obvodu.

Celá transakce však může padnout na tom, že majitelé pozemků budou chtít od radnice příliš velkou částku. Na to ostatně upozorňovalo hned několik politiků.

„Odkup pozemků by měl být za odhadní cenu. Nemůžeme do ní promítat nějaké ušlé zisky a podobné věci. Na to nemůžeme přistoupit, ale pro jednání s developerem jsem,“ uvedl starosta prvního obvodu a zastupitel města za ANO Filip Šťastný.

Obavu z neúspěchu vyjádřil i radní František Brendl ze Společně pro Pardubice, tedy politik, který se dlouhodobě zajímá o územní plán města. Právě tento dokument momentálně stavbu ve zmíněném území zakazuje.

„Myslím si také, že majitelé pozemků budou po nás požadovat takovou cenu, která bude nad naše možnosti. Jsem ale pro, aby se nějaký proces rozjel, a měli bychom si jejich nabídku poslechnout. Oni se ale budou snažit dál získat povolení a my se dál budeme snažit, aby jim to nevyšlo. Ale oficiální dialog bych určitě začal, byť se bojím výsledku tohoto jednání,“ uvedl František Brendl.

Na straně těch ostražitých byl vedle obyvatel z okolí vnitrobloku opakovaně zastupitel Sedlák. „Developer se však snaží o změnu územního plánu, chce, aby byl tento pozemek zastavitelný. A nikde není psáno, že územní plán se někdy v budoucnu nezmění. Pokud pozemek vykoupíme, tak ho ochráníme navždy,“ dodal Sedlák.

Nyní tedy radní budou jednat s investory, kteří v minulosti projekt v médiích hájili. „Nehodláme tam postavit nic horšího, než co v okolí už je. Naopak si myslíme, že architektura bude kvalitnější a architektonicky hodnotnější než to, co tam vzniklo v 70. letech,“ uvedl jednatel pardubické firmy Hac Jiří Horák.