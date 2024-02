Rybitví odmítá splavnění Labe až do Pardubic, má strach z chemických látek

11:12

Do skupiny kritiků chystaného splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic, které chystá Ředitelství vodních cest (ŘVC), se vedle ekologů postavila i obec Rybitví. Obává se, že se při něm uvolní do řeky usazené látky z chemické výroby.