Na zeštíhlení městského úřadu se podíváme, říká starosta České Třebové

Nový starosta České Třebové, lídr 3PK pro prosperující Českou Třebovou a někdejší jednatel městské společnosti Eko Bi, si v rozhovoru pro MF DNES dával velký pozor, aby nehodnotil své předchůdce na radnici a zároveň neslíbil něco, co by pak musel splnit. „Měl jsem slogan neslibovat, pracovat. A opravdu nechci moc slibovat,“ řekl Řehák.

Po volbách jste přišli s myšlenkou, že byste ušetřili na chodu městského úřadu. Prý máte příliš mnoho úředníků. Co přesně chcete dělat?

Je to choulostivé téma, které se mi teď nechce otvírat, máme připravený personální audit. Teď je na to opravdu brzy.

Když nově zvolený politik přijde na radnici, tak musí najít nějaký konsensus s úředníky. A vy jste řekli, že se dá na nich ušetřit až 16 milionů korun. Přišlo mi to dost netaktické.

To je hodně zjednodušeně řečeno, o nějakých konkrétních částkách se nyní nemůžeme bavit. Ale máte pravdu, je to poměrně netaktické. Na druhou stranu je evidentní, a občané České Třebové na to slyšeli, že je to problém, který se musí nějakým způsobem řešit. Zatím nemáme v ruce nějaký konkrétní materiál. Ale určitě se na to musíme podívat z té stránky, jestli zde není přezaměstnanost. To uvidíme a samozřejmě až potom se můžeme bavit o úsporách. Já si vůbec netroufám říct, jaké mohou být.

Po nástupu jste stopli přichystané zpoplatnění parkování v centru. Co budete dělat dál?

Snažíme se připravit další parkovací místa. Abychom v první fázi lidem něco nabídli, a teprve pak začali dělat restrikce. Ale bez restrikcí to nepůjde, protože centrum města se plní a parkování je velký problém.

Ale parkoviště v centru nenaklonujete, ne?

To je pravda. Moc možností není. Parkovací dům vedle svého domu nikdo nechce. Najít vhodné místo je složité, něco ale máme vytipováno.

Spouštíte stavbu knihovny, mne ale zajímá, co uděláte s projektem nového domova pro seniory, který byl velmi velkorysý?

To je opravdu velký projekt, poslední odhady jsou kolem 300 až 400 milionů. Populace stárne a je evidentní, že tyto služby budeme potřebovat čím dál víc. O tomto projektu jsme před volbami mluvili všichni, musíme se na to připravit, zároveň je jasné, že bez dotací by to město nezvládlo.

Není ten projekt prostě přestřelený, není to příliš velké sousto?

Seznamujeme se s tím, chceme o tom začít vést diskuse a uvidíme, k čemu to povede.

Česká Třebová má i takzvanou vyloučenou lokalitu. Co s ní chcete dělat?

Nerad říkám vyloučená lokalita, je to prostě sídliště Borek. Dlouhou dobu jsem tam působil, když jsem byl jednatelem, měli jsme tam základnu. Určitě bychom se měli snažit posunout do té fáze, aby to vyloučená lokalita nebyla.

A co zde hodláte udělat za ty tři čtyři roky, je asi těžká otázka?

Velmi těžká. Mně by se líbilo, kdyby tam bylo nové hřiště pro děti a podobné věci, které budou zkvalitňovat prostředí. Samozřejmě je trochu problém v tom, že cokoliv tam vytvoříte, tak je poměrně rychle zdemolováno. A to je bohužel hlavní problém té lokality.

A pak je asi problém přesvědčit lidi, že má cenu tam investovat?

Je to složité na komunikaci ven, my se ale nemůžeme tvářit, že tady sídliště Borek neexistuje.

Jednou z největších kauz v minulém období bylo kácení v parku u krematoria. Lidé si stěžovali na necitlivý zásah. Jak to vidíte a plánujete další úpravy parku?

Já musím za sebe říct, že to byla opravdu velká kauza a možná zbytečná. Ukázalo se, že se s občany musí o těchto věcech hodně komunikovat, protože v současnosti park vypadá moc hezky, hodně se prosvětlil, otevřel a my určitě nejsme zatím připraveni pokračovat v projektu, který byl opravdu veliký. Mně se to líbí tak, jaké to tam je teď.

Takže nyní raději lidi desetkrát upozorníte, že se bude kácet stará vrba, aby na vás nepřišli?

Ano, protože když na něco neupozorníme, tak se okamžitě spustí poměrně rozsáhlá debata na sociálních sítích. Je zřejmé, že přirozená obnova zeleně být musí a že kácení všech stromů vždy předchází nějaký průzkum.

Kvůli lepší komunikaci s obyvateli jste zavedl novinku. Jeden den v měsíci sedíte a čekáte, až vám někdo zaklepe na dveře. Ťuká někdo?

Když jsme přemýšleli, zda to máme zavést, nebyl jsem úplně přesvědčen, že to bude mít velký dopad, ale překvapilo mě to. Zájem je velký, řekl bych až obrovský.