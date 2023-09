Turisté klepají na Lázku marně, místo otevřené rozhledny vidí hlavně zmar

Když se na začátku minulého století Češi a Němci přeli o nadvládu nad nejvyšším vrcholem Zábřežské vrchoviny, nejvíc na to doplácela tamní rozhledna z roku 1912. Čechy postavená patnáctimetrová dřevěná věž se některým Němcům natolik nezamlouvala, že musela být kvůli poškození uzavřena a po šesti letech stržena. Až v roce 1933 se Klubu českých turistů podařilo rozhlednu na Lázku obnovit.

Dnes je rozhledna opět uzavřena a majitel ji nechává chátrat. „Vypadá to tady jako po velkém flámu, který skončil minulou noc. Jak to mohl někdo nechat dovést do takového stavu,“ zlobí se pan Jan, který před pár dny na Lázek přijel s rodinou ze Zábřeha. V hodnocení současného stavu není daleko od pravdy.

Cedule na hlavních vratech sice už z dálky hlásí, že za plotem je soukromý pozemek a dál je vstup zakázán, všechno ostatní však navozuje atmosféru náhlého úprku.

Za prvním otevřeným zamřížovaným oknem chaty to vypadá, jako by si obsluha jen na chvíli odskočila. U výčepu se lesknou vyrovnané půllitry, láhve s alkoholem jsou nedopité a elektrická fritéza s ohřívačem hot dogů je stále zapojená v zásuvce.

Bizarně působí i vybavení, které po sobě zanechal majitel či poslední provozovatel Lázku. Hned pod rozhlednou leží ladem velká vířivka, která evidentně několik měsíců slouží jako odpadkový koš.

Podivná atmosféra dýchá na člověka i při pohledu zpoza plotu. Sádrové sloupy v antickém stylu střídají na volném prostranství před chatou figury sedících lvů, řady váz a desítky židlí potažených bílou, již notně zašlou koženkou. Tomu všemu dominuje vypuštěný bazén, který je v kontrastu s citlivou horskou architekturou Reichlovy chaty, navržené architektem Jaroslavem Stejskalem, autorem Kramářovy chaty na nedalekém Suchém vrchu.

Dobrým dojmem nepůsobí ani okolní soukromé pozemky obehnané plotem s ostnatým drátem a opatřené výstražnými tabulkami, které návštěvníky varují před elektrickým ohradníkem a zakazují mu vstoupit.

Za socialismu chata dlouhé roky spadala pod lokomotivní depo Nymburk. Od 90. let Lázek vystřídal několik majitelů, v roce 2015 chatu s rozhlednou za 2,5 milionu korun v opakované dražbě koupila pražská společnost Paper Black. „Lázek bude žít a po dlouhé době opět sloužit tak, jak bychom si to všichni přáli,“ slibovali tehdejší majitelé.

Od té doby však firma několikrát změnila jednatele a rozhledna se otvírala jen nárazově na několik málo měsíců. Četné zápisy ve vrcholové knize dokumentují rozčarování turistů. „Zklamání – nepořádek a zavřeno. Ještěže jsme sem netáhli děti,“ napsali Ilona a Jiří. „Bývalo to tu super před 25 lety. Teď oči pro pláč,“ zanechali vzkaz v létě další turisté.

Rozhlednu někdo vykradl

Opuštěná rozhledna se už několikrát stala obětí vandalů a zlodějů. Naposledy letos na Velikonoce. „Vykradenou rozhlednu objevil náhodný turista. Hned jsme se pokoušeli dovolat panu majiteli na všech možných číslech, ale nereagoval. Policii se ho podařilo kontaktovat snad až přes datovou schránku nebo vzkazem na dveřích. Od té doby se vlastně nic neděje, jen přibyl jeden zámek u vstupní brány, aby se do areálu nedalo dostat,“ řekl starosta Cotkytle Lukáš Vávra.

Podle obchodního rejstříku firmu Paper Black vlastní třicetiletý Libor Brunclík z Hradištka ve Středočeském kraji. Jediné telefonní číslo, které je zveřejněné na facebookovém profilu rozhledny, již neexistuje. Poslední aktivitu provozovatelé rozhledny projevili loni v srpnu, kdy návštěvníky zvali na pivo nebo grilovanou klobásu.

Stav rozhledny není lidem v okolí lhostejný. Podle Petry Klementové z Informačního centra v Lanškrouně není v sezoně den, aby se na rozhlednu někdo neptal.

„Loňská sezona fungovala prakticky bez problémů. Proč je zavřeno, nevíme, majitel nekomunikuje,“ řekla Klementová. Podle ní na Lázek lidé stejně jezdí, neboť úchvatný výhled na pohoří Králického Sněžníku, Hrubého Jeseníku, na Železné hory a při dobré viditelnosti i na Krkonoše či Svatý Kopeček u Olomouce za to stojí.

Přáním starostů okolních obcí je, aby se rozhledna opět otevřela a byla v rukou někoho zodpovědnějšího. „O Lázek jsme jako dobrovolný svazek obcí usilovali už v minulosti, když byl na prodej. Bohužel jsme v dražbě neuspěli. Pro celé Lanškrounsko je veliká škoda, že takto atraktivní turistický cíl pustne a chátrá. Bohužel nemáme partnera k jednání,“ řekl starosta Lanškrouna Radim Vetchý. Nevyloučil však, že bude-li Lázek s přilehlou Reichlovou chatou opět na prodej, nezůstane svazek obcí nečinný.