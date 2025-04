Zatímco většina obyvatel Ronova nad Doubravou v noci ze soboty na neděli spala, přírodní reality show nabídla napínavou epizodu s překvapivým aktérem – výrem velkým. Noční útok se odehrál tak rychle, že byl čapí pár naprosto bez šance jakkoli reagovat.

Po necelé hodině však čekalo budoucí rodinku šťastné shledání, samec se totiž vrátil. Byl sice trochu otřesený, ale jinak v pořádku. Velkou úlevou pro oba bylo i zjištění, že všechna vajíčka zůstala zcela bez újmy.

Výři a orli mořští jsou v našich končinách jedni z mála ptačích predátorů, kteří si na čápy vůbec troufnou. Tentokrát útočníka mohla zaskočit velikost jeho kořisti nebo se mu čapí samec jednoduše vysmekl.

Radost z takového konce měla i řada fanoušků, kteří osud místních čápů sledují. „Tak to bylo hrozné, strašidelné a neskutečné, odnést velkého čápa, naštěstí to dobře dopadlo, už nikdy ať se jim to nestane, čápikům přeji už klid,“ napsala pod video na YouTube jedna z uživatelek.