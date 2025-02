Chrudim v lesích otevře zábavní park, fungovat bude v samoobslužném režimu

Chrudim chce vylepšit rekreační lesy s populární rozhlednou Bára. Otevře Rodinný park Podhůra, ale zároveň chce zkusit postavit návštěvnické centrum na okraji lesa. Vedle toho zde přibudou další atrakce, jedna z nich například umožní zájemcům si zde pořídit neobvyklou fotografii s Bárou.

Rodinný park Podhůra vyrostl v lese těsně pod rozhlednou Bára na vysokých dřevěných kůlech jako náhrada za lanové centrum, jež dosloužilo. Chybí zde už jen dokončit lávky a natáhnout ochranné sítě, do kterých lidé budou padat. A taky postavit turniket.

„Původní projekt počítal s tím, že se vstupenky budou prodávat v sousedství, kde je občerstvení. To ale není stále otevřené, a my chceme, aby park byl co nejvíce navštěvovaný, a tedy přístupný. Rozhodli jsme se proto, že zde bude samoobslužná pokladna,“ uvedl jednatel společnosti Městské lesy Chrudim Petr Štěpánek.

Dodal, že v dubnu by se mělo otevírat. Rodinné vstupné bude činit dvě stě korun pro dospělé i děti. Město doufá, že se mu desetimilionová investice do deseti let vrátí.

Návštěvnické centrum i hravé focení

Chrudim ale chystá v lesích další investice. Vrátila se k dvanáct let starému projektu návštěvnického centra s učebnou pro děti, zázemím pro turisty i prostory pro městské lesy.

Návrh moderní dřevostavby Lukáše Pavlíka a Tomáše Meda město vybralo v architektonické soutěži, ale od té doby leží šuplíku. Na stavbu nejsou peníze. Teď se však objevila šance získat dotaci. „Celkové náklady jsou kolem 92 milionů korun, podpora by měla být kolem 82 milionů,“ řekl místostarosta Chrudimi Zdeněk Kolář.

Zatímco Dům přírody Železných hor, jak město nyní projekt označuje, bude stát u parkoviště před městskými lesy nejdříve za pár let, jiná drobná vylepšení se zde mohou objevit třeba už letos.

V plánu je nová vyhlídková plošina ve směru na Rabštejnskou Lhotu. Na vrcholku kopce Podhůra by měl vzniknout altán ve tvaru lodě. Těsně pod rozhlednou zase chtějí městské lesy vytvořit konstrukci, díky níž si zde návštěvníci budou moci pořídit hravé fotky podobně jako se šikmou věží v Pise.

Rozhledna na sto let

Klíčové pro rekreační lesy je ale udržet zde rozhlednu od architekta Martina Rajniše. Není to samozřejmost. Dřevěná konstrukce zde byla postavena v roce 2009 a už tehdy bylo jasné, že tu nebude navěky.

„Původně byla plánovaná životnost na 20 let, architekt Rajniš ale odhaduje, že může vydržet i století,“ řekl Štěpánek. Dodal, že záleží na údržbě. Až dosud lesy konstrukci ošetřovaly modrou skalicí, nyní chtějí zvolit jinou metodu. Mimo jiné odstranit mech mechanicky. „Bára je velký magnet, budeme se snažit prodloužit její životnost maximálně, co to půjde,“ uvedl Štěpánek.