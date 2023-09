Driftující auta, tanky v bahně nebo zásah policie. Retroměstečko bavilo

Velký zájem je pravidelně o projížďky na vyprošťovacím tanku, který do Pardubic vozí hasiči ze Zámělu. Modrý obr, která dokáže i plavat, najednou uveze několik desítek lidí. A jelikož jízda v tankové aréně je zdarma, fronty u stroje byly více než časté. Za mírný poplatek se dalo absolvovat projížďku i modernější technikou.

Živo bylo i mimo tankodrom. Lidé se tlačili u plotu, který ohradil bývalý „buzerplac“. Na něm ukazovali řidiči své umění při řízených smycích, vězeňská služba předváděla převoz problematického kriminálníka, nechyběl zákrok hasičů po nehodě nebo simulovaný únos autobusu.

Velká tlačenice byla také ve stanu se starými hračkami. Otcové i matky zažívali návaly nostalgie, zatímco jejich dítka obdivovala 40 a více let staré věci, které krátily čas jejich rodičům. „Jééé, tohle jsme měli ve školce! Tuhle tatrovku ještě máme u babičky, tenhle traktor jsem vždycky chtěl,“ zaznívaly stále dokola ty samé věty.

Mezi bývalými vojenskými ubikacemi, sklady a garážemi toho bylo k vidění však mnohem více. Stará auta, motorky, autobusy, náklaďáky nebo i kemp made in ČSSR.

I díky slunečnému počasí byla kasárna po celý den plná a dá se očekávat, že stejně tomu bude v neděli, kdy akce končí. Otázka však je, zda to nebude definitivní tečka za úspěšnou akcí. Pardubická radnice totiž plánuje v rozlehlém areálu stavět novou základní školu a tak za rok touto dobou by měly bagry likvidovat téměř dvacet let prázdné budovy.

„Takový je plán, do konce roku bude hotový projekt, příští rok začne samotná stavba,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Něco takového velmi nerad slyší zakladatel akce Miroslav Toman. „Nechci na to ani myslet. Stále doufám, že Retroměstečko budeme moci v kasárnách pořádat i za rok,“ uvedl Toman.